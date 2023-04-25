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15:44 (мск), источник: РБК Life

Генетики рассказали, кому ожирение может передаться по наследству

Есть факторы, способные повлиять на вероятность набрать лишний вес.

Источник: unsplash.com

Родители могут передать ожирение по наследству детям, но только от самих детей зависит, станет ли лишний вес и их проблемой. Об этом рассказала эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Близнина.

Она пояснила, что существуют заболевания с наследственной предрасположенностью («мультифакториальные заболевания»), когда наследственные изменения в генах еще не означают обязательного проявления симптомов. А вот если добавить к полученным генам стресс, неправильный образ жизни и питания и прочие негативные факторы, то предрасположенность усилится. Это касается артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, остеопороза и как раз ожирения.

Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) — ключевой элемент «шифра организма». Участок молекулы ДНК ген несет в себе информацию о производстве определенного белка, а они задействованы во всех биологических процессах. То есть это, по сути, база данных индивидуальных особенностей человека, его внешности и свойств внутренних систем организма.

Наследование определенных характеристик детьми от родителей начали замечать уже давно. 25 апреля 1953 года Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик опубликовали свою работу о двойном спиралевидном строении ДНК. Этот день стал венцом исследовательской работы для всех ученых, которые внесли свой вклад в изучение одной из основных макромолекул, ее структуры и функций.

Ожирение — это хроническое заболевание, при котором происходит избыточное накопление в организме жировой ткани. Она, в свою очередь, является органом эндокринной системы и участвует в поддержании нашего энергетического баланса, а также регуляции обмена инсулина, секреции гормонов и во многих других взаимодействиях органов и систем.

Когда жировой ткани слишком много, это приводит ко многим неприятным последствиям — от проблем с сердцем, сосудами и суставами до сбоев репродуктивной системы, гормонального фона. Поэтому очень важно обращать внимание на наследственные причины возникновения ожирения и риски передачи заболевания будущим поколениям.

Любые измененные гены предрасположенности могут передаваться по наследству. Однако их присутствие еще не означает, что проблем с весом не избежать. Зная о «горячих точках» своего генотипа, можно внести коррективы в образ жизни.

Одна из самых действенных рекомендаций экспертов — внимательное отношение к пищевому поведению, физическая активность, тщательное наблюдение за состоянием своего здоровья, сохранение благоприятного психологического климата. И если все это делать своевременно, есть реальный шанс прожить жизнь, не столкнувшись с изменениями, доставшимися по наследству.

Как отметил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, генетические исследования способны помочь составить оптимальный для человека рацион и выбрать подходящую физическую активность.

«Определенные варианты некоторых генов могут оказывать влияние, например, на скорость метаболизма углеводов, белков и жиров, на чувствительность к инсулину, а также в целом на обмен веществ. Однако переоценивать в этом вопросе значимость генов не следует. Помимо генетики, важны и другие критерии (образ жизни, возрастные и гендерные факторы, состояние здоровья и возможные медицинские проблемы)».

Ранее тему ожирения в своем телеграм-канале подняла врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, преподаватель факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова Зухра Павлова. Она подчеркнула, что речь идет уже о мировой пандемии ожирения, которая может привести к катастрофическим последствиям в виде роста уровня сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета, мочекаменной болезни, подагры, бесплодия и т. д. По словам экспертов, сейчас дисбаланс мышечной и жировой ткани наблюдается уже с детства. У 17% детей в России есть лишний вес, а у 10% — ожирение.

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