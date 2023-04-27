В Госдуме предложили ставить на учет электросамокаты

Речь идет об электросамокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, сегвеях, моноколесах и др. Авторы поправок предлагают обязать владельцев таких транспортных средств самостоятельно ставить их на учет в течение 10 дней после покупки.
Сделать это можно будет онлайн через портал «Госуслуги», без посещения подразделения Госавтоинспекции. Порядок регистрации будет установлен отдельным постановлением правительства.
Кроме того, депутаты подготовили изменения в КоАП, ужесточающие ответственность за нарушение ПДД водителями электросамокатов. За отсутствие регистрации у СИМ водитель должен будет заплатить штраф в размере до 800 ₽, при повторном нарушении он составит 5000 ₽, рассказал автор поправок, зампред председателя комитета Госдумы по экономический политике Михаил Делягин.
Штраф того же размера грозит водителю электросамоката в случае оставления места ДТП и езды в нетрезвом виде. При повторном управлении СИМ в состоянии опьянения его могут арестовать на 10−15 суток. Кроме того, вводится штраф в размере 2000 ₽ за езду по пешеходным дорожкам, тротуарам и пешеходным зонам в нарушение ПДД. За проезд на красный свет водителям будет грозить штраф в 1000 ₽ (при повторном нарушении — в 5000 ₽).
Оба законопроекта уже направлены на получение отзыва в правительство, пишут «Известия».
По словам Делягина, регистрация электросамокатов позволит идентифицировать участника дорожного движения. Также будет действовать фотовидеофиксацацию нарушений ПДД водителями СИМ.
Депутат указал на последовательный рост числа аварий с участием таких средств. По данным МВД, в 2022 г. произошло 941 ДТП, 19 человек погибли. В 2021 г. аварий с СИМ было 672, в 2020 г. — 410, а в 2019 г. — 142.
С 1 марта электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры и другие аналогичные средства получили статус СИМ. Водители такой техники по-прежнему приравниваются к пешеходам, отмечали ранее в МВД. Перемещаться на СИМ можно со скоростью не более 25 км/ч. Если масса электротранспорта не превышает 35 кг, разрешается использовать тротуары, при этом приоритет на них отдается пешеходам.
Ездить по проезжей части на электросамокатах также можно, но только по правому краю автодорог и на участках с ограничением максимальной скорости до 60 км/ч, на которых разрешено движение велосипедистов. Водитель при этом должен быть старше 14 лет.