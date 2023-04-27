Чем болен Эрдоган и был ли инфаркт? Что известно о состоянии здоровья президента Турции

В СМИ появилась информация о том, что Эрдоган перенес инфаркт. Что известно о состоянии здоровья президента Турции в преддверии выборов — в материале RTVI.
Недомогание в прямом эфире
Эрдогану стало плохо вечером во вторник, 25 апреля, во время прямого телеэфира, посвященного выборам. Трансляция, посвященная предстоящим президентским выборам, началась на полтора часа позже запланированного срока и прервалась на рекламу после вопроса главного редактора телеканала Ülke TV Хасана Озтюрка.
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Через 20 минут Эрдоган вернулся в эфир, попросил у зрителей прощения и сообщил, что «сильно застудил желудок». По его словам, по этой причине у него «серьезно заболел живот».
«Я даже думал, не отменить ли нам программу, но мы пообещали — и пришли», — сказал Эрдоган.
Затем президент продолжил интервью, но оно продлилось всего несколько минут.
После инцидента в телеэфире турецкие СМИ и высокопоставленные политики сообщили, что Эрдоган заболел желудочным гриппом.
Пресс-секретарь президента Ибрагим Калын также сообщил, что глава государства «в добром здравии».
A Haber утверждает, что состояние здоровья Эрдогана «не тяжелое».
«Состояние здоровья нашего президента очень хорошее. У него была легкая простуда», — заявил вице-президент Турции Фуат Октай, передает гостелеканал TRT Haber.
В феврале 2022 года Эрдоган заболел коронавирусом. Он заразился «омикроном» и перенес болезнь в легкой форме.
В среду, 26 апреля, в соцсетях начала появляться информация о том, что у президента Турции обострились проблемы с сердцем.
В сообщениях утверждалось, что у Эрдогана случился инфаркт и он был госпитализирован в тяжелом состоянии, тогда как супругу и членов семьи главы государства якобы попросили приехать в больницу.
Также об перенесенном Эрдоганом инфаркте миокарда сообщает AVAZTÜRK. По данным издания, состояние президента оценивается как тяжелое.
Газета Cumhuriyet со ссылкой на председателя турецкой «Партии перемен» Мустафа Сарыгюля пишет, что у Эрдогана за две недели до выборов выявлены «проблемы с сердцем».
Центр по борьбе с дезинформацией при администрации турецкого президента не подтвердил версию о перенесенном инфаркте.
Отмена предвыборных мероприятий
26 апреля Эрдоган сообщил, что по рекомендации врачей проведет один день дома. Он назвал инцидент «небольшим дискомфортом из-за напряженного графика». Глава государства добавил, что на предвыборных мероприятиях, запланированных на среду в нескольких турецких городах, его заменит вице-президент Фуат Октай.
Также Эрдоган отменил запланированное на 27 апреля интервью, которое должны были транслировать четыре телеканала (Euro D, ATV Europe, NTV Europe и TRT World), сообщил в твиттере журналист газеты Sözcü и телекомпании SZC TV Исмаил Саймаз.
Кроме того, Эрдоган отказался от проведения митинга в Мерсине в рамках своей предвыборной кампании, сообщил в твиттере замглавы турецкой правящей Партии справедливости и развития Эркан Кандемир. Он уточнил, что его «планируется провести позже».
В той же публикации Кандемир сообщил, что Эрдоган по видеосвязи примет участие в церемонии загрузки ядерного топлива на энергоблок № 1 первой турецкой атомной электростанции «Аккую» (совместный проект России и Турции, АЭС возводится при поддержке «Росатома»).
При этом ранее ожидалось, что глава государства будет присутствовать на этом мероприятии лично. Как сообщил Кремль, в церемонии также примет участие президент России Владимир Путин — тоже по видеосвязи.
В соцсетях также распространилась информация о том, что Эрдоган отменил все свои запланированные встречи до 3 мая. Однако официальных сообщений, подтверждающих или опровергающих эти сведения, опубликовано не было.
Эрдоган идет на очередные выборы
Выборы президента и членов парламента в Турции запланированы на 14 мая. Как писал Bloomberg, Эрдоган проводит самую сложную избирательную кампанию за все время своего правления. В частности, агентство утверждает, что соратники действующего президента пересматривают свою лояльность в преддверии выборов в Турции на фоне реальной вероятности того, что он может потерять голоса избирателей или большинство в парламенте.
Сам факт того, что у Эрдогана есть проблемы со здоровьем, влияет на и без того напряженную избирательную кампанию, заявил RTVI главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов.
Там по опросам довольно непонятен исход, более того, большинство опросов скорее показывают, что как минимум в первом туре он не сможет выиграть. Соответственно, любой фактор влияет, а фактор того, что кандидат не здоров, конечно, добавляет скепсиса тем, кто колеблется.
Основным оппонентом Эрдогана на предстоящих выборах выступает кандидат от оппозиционного альянса, 74-летний Кемаль Кылычдароглу. Согласно данным опроса, проведенного в начале апреля компанией по изучению общественного мнения Optimar, за действующего главу государства в первом туре президентских выборов готовы проголосовать 45,9% опрошенных, за лидера оппозиции — 43,9%.