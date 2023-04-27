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14:39 (мск), источник: RTVi

Чем болен Эрдоган и был ли инфаркт? Что известно о состоянии здоровья президента Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почувствовал недомогание во время интервью местному телеканалу, которое транслировалось в прямом эфире. После этого были временно отменены все предвыборные мероприятия с участием 69-летнего турецкого лидера.

Источник: Reuters

В СМИ появилась информация о том, что Эрдоган перенес инфаркт. Что известно о состоянии здоровья президента Турции в преддверии выборов — в материале RTVI.

Недомогание в прямом эфире

Эрдогану стало плохо вечером во вторник, 25 апреля, во время прямого телеэфира, посвященного выборам. Трансляция, посвященная предстоящим президентским выборам, началась на полтора часа позже запланированного срока и прервалась на рекламу после вопроса главного редактора телеканала Ülke TV Хасана Озтюрка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Через 20 минут Эрдоган вернулся в эфир, попросил у зрителей прощения и сообщил, что «сильно застудил желудок». По его словам, по этой причине у него «серьезно заболел живот».

«Я даже думал, не отменить ли нам программу, но мы пообещали — и пришли», — сказал Эрдоган.

Затем президент продолжил интервью, но оно продлилось всего несколько минут.

После инцидента в телеэфире турецкие СМИ и высокопоставленные политики сообщили, что Эрдоган заболел желудочным гриппом.

Пресс-секретарь президента Ибрагим Калын также сообщил, что глава государства «в добром здравии».

A Haber утверждает, что состояние здоровья Эрдогана «не тяжелое».

«Состояние здоровья нашего президента очень хорошее. У него была легкая простуда», — заявил вице-президент Турции Фуат Октай, передает гостелеканал TRT Haber.

В феврале 2022 года Эрдоган заболел коронавирусом. Он заразился «омикроном» и перенес болезнь в легкой форме.

Сообщения об инфаркте

В среду, 26 апреля, в соцсетях начала появляться информация о том, что у президента Турции обострились проблемы с сердцем.

В сообщениях утверждалось, что у Эрдогана случился инфаркт и он был госпитализирован в тяжелом состоянии, тогда как супругу и членов семьи главы государства якобы попросили приехать в больницу.

Также об перенесенном Эрдоганом инфаркте миокарда сообщает AVAZTÜRK. По данным издания, состояние президента оценивается как тяжелое.

Газета Cumhuriyet со ссылкой на председателя турецкой «Партии перемен» Мустафа Сарыгюля пишет, что у Эрдогана за две недели до выборов выявлены «проблемы с сердцем».

Центр по борьбе с дезинформацией при администрации турецкого президента не подтвердил версию о перенесенном инфаркте.

Отмена предвыборных мероприятий

26 апреля Эрдоган сообщил, что по рекомендации врачей проведет один день дома. Он назвал инцидент «небольшим дискомфортом из-за напряженного графика». Глава государства добавил, что на предвыборных мероприятиях, запланированных на среду в нескольких турецких городах, его заменит вице-президент Фуат Октай.

Также Эрдоган отменил запланированное на 27 апреля интервью, которое должны были транслировать четыре телеканала (Euro D, ATV Europe, NTV Europe и TRT World), сообщил в твиттере журналист газеты Sözcü и телекомпании SZC TV Исмаил Саймаз.

Кроме того, Эрдоган отказался от проведения митинга в Мерсине в рамках своей предвыборной кампании, сообщил в твиттере замглавы турецкой правящей Партии справедливости и развития Эркан Кандемир. Он уточнил, что его «планируется провести позже».

В той же публикации Кандемир сообщил, что Эрдоган по видеосвязи примет участие в церемонии загрузки ядерного топлива на энергоблок № 1 первой турецкой атомной электростанции «Аккую» (совместный проект России и Турции, АЭС возводится при поддержке «Росатома»).

При этом ранее ожидалось, что глава государства будет присутствовать на этом мероприятии лично. Как сообщил Кремль, в церемонии также примет участие президент России Владимир Путин — тоже по видеосвязи.

В соцсетях также распространилась информация о том, что Эрдоган отменил все свои запланированные встречи до 3 мая. Однако официальных сообщений, подтверждающих или опровергающих эти сведения, опубликовано не было.

Эрдоган идет на очередные выборы

Выборы президента и членов парламента в Турции запланированы на 14 мая. Как писал Bloomberg, Эрдоган проводит самую сложную избирательную кампанию за все время своего правления. В частности, агентство утверждает, что соратники действующего президента пересматривают свою лояльность в преддверии выборов в Турции на фоне реальной вероятности того, что он может потерять голоса избирателей или большинство в парламенте.

Сам факт того, что у Эрдогана есть проблемы со здоровьем, влияет на и без того напряженную избирательную кампанию, заявил RTVI главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов.

Там по опросам довольно непонятен исход, более того, большинство опросов скорее показывают, что как минимум в первом туре он не сможет выиграть. Соответственно, любой фактор влияет, а фактор того, что кандидат не здоров, конечно, добавляет скепсиса тем, кто колеблется.

Федор Лукьянов

Основным оппонентом Эрдогана на предстоящих выборах выступает кандидат от оппозиционного альянса, 74-летний Кемаль Кылычдароглу. Согласно данным опроса, проведенного в начале апреля компанией по изучению общественного мнения Optimar, за действующего главу государства в первом туре президентских выборов готовы проголосовать 45,9% опрошенных, за лидера оппозиции — 43,9%.

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