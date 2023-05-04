18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 4 мая
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Он дважды подчеркнул, что такие решения диктуются Киеву из Вашингтона.
В Кремле рассматривают случившееся как теракт и покушение на президента и считают, что за атакой стоит Украина, цели которой «диктует Вашингтон».
В документах старого образца сведения о гражданине Украины записаны на двух языках — украинском и русском.
Москве невыгодно накопление индийской валюты.
В соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щелково прошла церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым. Ее посетили поклонники, родственники кутюрье и знаменитости.