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Главные новости к вечеру 4 мая
18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 4 мая

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

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Песков обвинил США в атаке дронов на Кремль

Он дважды подчеркнул, что такие решения диктуются Киеву из Вашингтона.

Белый дом опроверг причастность США к атаке на Кремль

В Кремле рассматривают случившееся как теракт и покушение на президента и считают, что за атакой стоит Украина, цели которой «диктует Вашингтон».

На Украине предложили дерусифицировать паспорта украинцев

В документах старого образца сведения о гражданине Украины записаны на двух языках — украинском и русском.

Россия и Индия приостановили переговоры о торговле в рупиях

Москве невыгодно накопление индийской валюты.

Знаменитости простились с модельером Вячеславом Зайцевым

В соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щелково прошла церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым. Ее посетили поклонники, родственники кутюрье и знаменитости.

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