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12:18 (мск), источник: РБК Life

В Средиземном море обнаружена затопленная дорога возрастом 7000 лет

Она принадлежала представителям хварской культуры.

Ученые из Задарского университета нашли остатки старинной дороги возрастом 7 тыс. лет в затопленной древнейшей деревне Солине на побережье хорватского острова Корчула. В древности дорога соединяла последний с поселением хварской культуры, населявшей восточную часть Адриатики. Об этом сообщает Archaeology.

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Дорога выполнена из тщательно сложенных каменных плит и имела ширину около 4 м. Дайверы нашли проезжую часть на глубине около 5 м., погребенной под толстыми слоями грязи.

Дорога на удивление хорошо сохранилась даже спустя несколько тысячелетий. Это оказалось возможным благодаря тому, что хорватское побережье усеяно множеством островов, которые защищают регион от штормов и больших волн.

Остров Корчула известен наличием большого количества исторических памятников. Именно здесь находится пещера «Вела Спила» возрастом 20 тыс. лет, содержащая артефакты эпох Мезолита и Неолита. На острове также была обнаружена высеченная на камне Лумбардская псефизма, самый древний письменный памятник в Хорватии.

Ранее древнейший некрополь с 50 захоронениями был найден всего в нескольких метрах от железнодорожного вокзала в самом сердце Парижа. Находка предоставляет уникальную возможность познакомиться с жизнью и погребальными обрядами Лютеции — старинного поселения, находившегося на месте современного Парижа. Ученые также обнаружили здесь многочисленные останки людей и всевозможные подношения, среди которых были керамические кувшины, ремни, украшения, обувь и кубки.

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