18:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 11 мая
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В январе глава СК России Александр Бастрыкин поручал возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова за его негативные высказывания о России.
Дальность поражения этих ракет составляет 250 км. Это самые дальнобойные ракеты, которые Запад передавал ВСУ.
Американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Patriot» не мог сбить российскую ракету «Кинжал» из-за своих технических характеристик.
Такое заявление сделал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
Решение было принято после того, как Еврокомиссия предупредила Белград, что упрощение получения паспортов может привести к отмене безвизового режима Сербии с Евросоюзом.