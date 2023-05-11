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Главные новости к вечеру 11 мая
18:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 11 мая

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Смольянинова и Арестовича внесли в перечень террористов

В январе глава СК России Александр Бастрыкин поручал возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова за его негативные высказывания о России.

Британия передала Украине крылатые ракеты большой дальности

Дальность поражения этих ракет составляет 250 км. Это самые дальнобойные ракеты, которые Запад передавал ВСУ.

В МО опровергли сообщение о перехвате «Кинжала» ЗРК Patriot

Американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Patriot» не мог сбить российскую ракету «Кинжал» из-за своих технических характеристик.

Минфин заявил о необходимости «большой приватизации» в России

Такое заявление сделал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Сербия отказывается от упрощенной выдачи гражданства россиянам

Решение было принято после того, как Еврокомиссия предупредила Белград, что упрощение получения паспортов может привести к отмене безвизового режима Сербии с Евросоюзом.

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