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11:58 (мск), источник: ТАСС

В Мариуполе прошла церемония возложения цветов в честь годовщины освобождения города

Приняли участие мэр города Олег Моргун, а также сотрудники горадминистрации и «Молодая гвардия» «Единой России».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

МАРИУПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Церемония возложения цветов в честь годовщины освобождения Мариуполя от украинских националистических формирований прошла в субботу у Мемориала азовстальцам, погибшим и пропавшим без вести в Великой Отечественной войне, передает корреспондент ТАСС.

«Сегодня мы отмечаем знаковую дату для нашего города, положившую начало новой истории. В российском Мариуполе мы встречаем первую годовщину освобождения от украинских нацистов. В нашей памяти еще свежи боевые действия, которые российская армия вела с окопавшимися в жилых кварталах и промзонах националистами. Это события пересекаются с далеким 1943 годом, тогда под натиском освободительной Красной армии фашисты, убегая из города стремились разрушить его инфраструктуру, вынести все ценности и продовольствие, в разы снизить численность трудоспособного населения, которое сможет приступить к восстановлению. Спустя почти 80 лет все почти в точности повторилось», — сказал в ходе церемонии мэр Олег Моргун.

В церемонии приняли участие мэр Мариуполя, а также сотрудники горадминистрации и «Молодая гвардия» «Единой России».

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что ровно год назад, 20 мая, в Мариуполе была полностью освобождена территория металлургического комбината «Азовсталь», завершилась массовая сдача в плен боевиков террористического нацбатальона «Азов» (запрещен в РФ). За несколько дней сложили оружие около 2,5 тыс. нацистов. Мариуполь — самый большой город на побережье Азовского моря, один из ключевых центров металлургии Донбасса и крупный морской порт. Бои за него начались 25 февраля 2022 года.

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