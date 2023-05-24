Дом Гитлера в Австрии станет местом для лекций полиции о правах человека

Однако власти Браунау решили, что дом можно реконструировать и использовать для нужд города. Все ремонтные работы планируют начать осенью.
До этого экспертная комиссия, занимавшаяся вопросом судьбы здания, исключила снос или создание на базе дома какого-либо мемориала.
В 2016 году власти Австрии взяли дом под контроль после многолетних споров с его последней владелицей — Герлиндой Поммер. Ее семья является владельцами здания около века. Ранее женщина получала около пяти тысяч евро в месяц, а дом использовался как центр для лиц с ограниченными возможностями.
Жилище Гитлера в 2019 году перешло в собственность правительства страны. Поммер была выплачена компенсация на сумму 810 тысяч евро. В МВД Австрии заявляли о планах переделать дом под участок полиции. Это «должно ясно продемонстрировать, что это здание никогда больше не будет напоминать о национал-социализме», указывали в ведомстве.
Адольф Гитлер родился в Браунау, около границы с Германией, в 1889 году. Семья переехала оттуда, когда мальчику было три года.
В 1938 году, когда Гитлер пришел к власти в Германии, нацисты выкупили дом. В 1952 году, через семь лет после смерти Гитлера, этот дом вернули себе первые собственники.