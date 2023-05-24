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12:11 (мск), источник: Daily Storm

Дом Гитлера в Австрии станет местом для лекций полиции о правах человека

В городе Браунау в Австриии в доме, где родился Адольф Гитлер, власти станут проводить тренинги по правам человека для полиции. Об этом передает местный телеканал ORF. Здание, в котором до трех лет жил будущий нацистский преступник, вначале хотели снести.

Источник: AP 2022

Однако власти Браунау решили, что дом можно реконструировать и использовать для нужд города. Все ремонтные работы планируют начать осенью.

До этого экспертная комиссия, занимавшаяся вопросом судьбы здания, исключила снос или создание на базе дома какого-либо мемориала.

В 2016 году власти Австрии взяли дом под контроль после многолетних споров с его последней владелицей — Герлиндой Поммер. Ее семья является владельцами здания около века. Ранее женщина получала около пяти тысяч евро в месяц, а дом использовался как центр для лиц с ограниченными возможностями.

Жилище Гитлера в 2019 году перешло в собственность правительства страны. Поммер была выплачена компенсация на сумму 810 тысяч евро. В МВД Австрии заявляли о планах переделать дом под участок полиции. Это «должно ясно продемонстрировать, что это здание никогда больше не будет напоминать о национал-социализме», указывали в ведомстве.

Адольф Гитлер родился в Браунау, около границы с Германией, в 1889 году. Семья переехала оттуда, когда мальчику было три года.

В 1938 году, когда Гитлер пришел к власти в Германии, нацисты выкупили дом. В 1952 году, через семь лет после смерти Гитлера, этот дом вернули себе первые собственники.

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