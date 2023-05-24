18:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 24 мая
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Все катера-беспилотники были уничтожены в 140 км северо-восточнее Босфора.
Валерий Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения при ракетном ударе, нанесенном российскими войсками в начале мая.
В целом вместе с контрактниками в боях за Артемовск у «Вагнера» участвовали 35 тыс. человек.
Компания продала свою иностранную структуру по производству упаковки — Segezha Packaging, которая объединяет семь заводов в Европе и Турции.
Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.