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Главные новости к вечеру 24 мая
18:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 24 мая

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Минобороны сообщило об отбитой атаке ВСУ на корабль «Иван Хурс» в Черном море

Все катера-беспилотники были уничтожены в 140 км северо-восточнее Босфора.

Источник: главком ВСУ Залужный был тяжело ранен при ракетном ударе ВС РФ

Валерий Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения при ракетном ударе, нанесенном российскими войсками в начале мая.

Пригожин: в боях за Артемовск погибли 20 тыс. бойцов ЧВК «Вагнер»

В целом вместе с контрактниками в боях за Артемовск у «Вагнера» участвовали 35 тыс. человек.

Segezha продала европейский бизнес за символический €1 и долг в €100 млн

Компания продала свою иностранную структуру по производству упаковки — Segezha Packaging, которая объединяет семь заводов в Европе и Турции.

Валерий Кипелов получил звание заслуженного артиста России

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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