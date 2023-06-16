Врач рассказала, при каких болезнях противопоказаны перелеты Врач-терапевт рассказала, как подготовиться к перелету людям с хроническими заболеваниями
Фоторепортажи
28Праздник общей еды: кто победил в конкурсе Pink Lady Food Photographer of the Year
8Последствия атаки беспилотников в Москве
09:31 (мск), источник: Ведомости

В Минобороны рассказали о выплатах военнослужащим за подбитую технику ВСУ

Более 10 000 российских военнослужащих получили выплаты за уничтожение или захват военной техники ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

«С начала проведения специальной военной операции более 10 000 военнослужащих Вооруженных сил РФ получили специальные выплаты за личное уничтожение или захват военной техники противника», — сказано в сообщении.

Уточняется, что только в 2022 г. за личное уничтожение 11 586 единиц украинской военной техники выплаты получили 7064 российских военнослужащих, с начала года по май премии получили еще 3193 российских военнослужащих за уничтожение 4415 единиц техники ВСУ. В Минобороны пояснили, что все выплаты начисляются на личные счета военнослужащих после соответствующих приказов командиров воинских частей.

В ведомстве добавили, что военнослужащие могут получать эти выплаты без ограничений по количеству уничтоженной военной техники. В этом году военные летчики и операторы средств ПВО получили выплату по 300 000 ₽ за уничтожение 45 вертолетов и 71 самолета, по 100 000 ₽ было переведено военнослужащим сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты «за уничтожение каждой из многих сотен единиц бронетанковой техники ВСУ».

Тема выплат вознаграждений за подбитую технику ВСУ обсуждалась на встрече президента России Владимира Путина с военными корреспондентами 13 июня. Глава государства подчеркнул, что за каждый подбитый танк необходимо выплачивать по 100 000 ₽, а за самолет — по 300 000 ₽ Путин обещал разобраться с отсутствием премий за это. «То, что деньги не выплачивают, — это неожиданно для меня. Обязательно к этому вернусь прямо сегодня в разговоре с Министерством обороны», — сказал он.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Президент ОАЭ Аль Нахайян встретится с Путиным в Санкт-Петербурге
Медианная заработная плата в 2022 году выросла на 14,3%
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта