В Минобороны рассказали о выплатах военнослужащим за подбитую технику ВСУ

«С начала проведения специальной военной операции более 10 000 военнослужащих Вооруженных сил РФ получили специальные выплаты за личное уничтожение или захват военной техники противника», — сказано в сообщении.
Уточняется, что только в 2022 г. за личное уничтожение 11 586 единиц украинской военной техники выплаты получили 7064 российских военнослужащих, с начала года по май премии получили еще 3193 российских военнослужащих за уничтожение 4415 единиц техники ВСУ. В Минобороны пояснили, что все выплаты начисляются на личные счета военнослужащих после соответствующих приказов командиров воинских частей.
В ведомстве добавили, что военнослужащие могут получать эти выплаты без ограничений по количеству уничтоженной военной техники. В этом году военные летчики и операторы средств ПВО получили выплату по 300 000 ₽ за уничтожение 45 вертолетов и 71 самолета, по 100 000 ₽ было переведено военнослужащим сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты «за уничтожение каждой из многих сотен единиц бронетанковой техники ВСУ».
Тема выплат вознаграждений за подбитую технику ВСУ обсуждалась на встрече президента России Владимира Путина с военными корреспондентами 13 июня. Глава государства подчеркнул, что за каждый подбитый танк необходимо выплачивать по 100 000 ₽, а за самолет — по 300 000 ₽ Путин обещал разобраться с отсутствием премий за это. «То, что деньги не выплачивают, — это неожиданно для меня. Обязательно к этому вернусь прямо сегодня в разговоре с Министерством обороны», — сказал он.