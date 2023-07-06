Жителям Москвы разрешили купаться в 10 зонах отдыха

«По состоянию на 6 июля разрешено купание в десяти зонах отдыха: Путяевский пруд № 1; пляж “Динамо”; Головинские пруды; Серебряный бор-2; Серебряный бор-3; Мещерское; Большой городской пруд; Школьное озеро; Черное озеро; Тропарево. Две зоны отдыха: Левобережье, Большой Садовый пруд в настоящее время функционируют как зоны отдыха без права купания в связи с несоответствием качества воды водоемов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты отработали 623 пробы воды и 662 пробы песка. А также выполнено 7,9 тыс. исследований на санитарно-химические и микробиологические показатели. Также на территории города в летнем сезоне 2023 года функционируют 38 зон отдыха без организованного купания.
«Учитывая жаркую погоду, установившуюся в Москве, предупреждаем москвичей об опасности купания в неустановленных местах», — напомнили в Роспотребнадзоре.