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16:31 (мск), источник: ТАСС

Жителям Москвы разрешили купаться в 10 зонах отдыха

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Десять зон отдыха с купанием одобрили в Москве, также есть еще 38 зон без купания, где могут отдохнуть жители города. Об этом в четверг сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Источник: Агентство «Москва»

«По состоянию на 6 июля разрешено купание в десяти зонах отдыха: Путяевский пруд № 1; пляж “Динамо”; Головинские пруды; Серебряный бор-2; Серебряный бор-3; Мещерское; Большой городской пруд; Школьное озеро; Черное озеро; Тропарево. Две зоны отдыха: Левобережье, Большой Садовый пруд в настоящее время функционируют как зоны отдыха без права купания в связи с несоответствием качества воды водоемов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты отработали 623 пробы воды и 662 пробы песка. А также выполнено 7,9 тыс. исследований на санитарно-химические и микробиологические показатели. Также на территории города в летнем сезоне 2023 года функционируют 38 зон отдыха без организованного купания.

«Учитывая жаркую погоду, установившуюся в Москве, предупреждаем москвичей об опасности купания в неустановленных местах», — напомнили в Роспотребнадзоре.

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