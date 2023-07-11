Ученые точно измерили толщину снега на вершине Эвереста Чтобы измерить снежный покров, китайским ученым пришлось совершить восхождение.
Фоторепортажи
28Праздник общей еды: кто победил в конкурсе Pink Lady Food Photographer of the Year
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
Главное
Спецоперация на Украине
17:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Гигантский круизный лайнер «Икона морей» отправится в первое плавание

Он весит в пять раз больше «Титаника».

Как сообщает компания Royal Caribbean, ее крупнейший круизный лайнер Icon of the Seas («Икона морей») успешно завершил пробный запуск. Первое плавание состоится уже в январе 2024 года: на судне можно будет прокатиться из Майами по Восточным и Западным Карибам.

Корабль станет самым большим пассажирским судном в истории. На сегодняшний день самое большое круизное судно в мире — 362-метровое Wonder of the Seas («Чудо морей») — принадлежит той же компании и содержит 18 палуб.

Новый лайнер будет примерно на 6% больше своего предшественника. 20-палубная «Икона» сможет вместить до 7600 пассажиров (около 10 тысяч человек вместе с экипажем). Длина корабля составляет 365 метров.

Стоимость тура стартует от 2600 евро на человека (около 260 тысяч рублей), однако самых дешевых путевок уже нет в продаже. На борту лайнера расположены аквапарк, рестораны, бары, зона для загара, ледовая арена, казино и многое другое.

Впервые «Икону морей» представили в октябре 2022 года.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
технологииХорошие новости