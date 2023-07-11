17:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Гигантский круизный лайнер «Икона морей» отправится в первое плавание
Он весит в пять раз больше «Титаника».
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Как сообщает компания Royal Caribbean, ее крупнейший круизный лайнер Icon of the Seas («Икона морей») успешно завершил пробный запуск. Первое плавание состоится уже в январе 2024 года: на судне можно будет прокатиться из Майами по Восточным и Западным Карибам.
Корабль станет самым большим пассажирским судном в истории. На сегодняшний день самое большое круизное судно в мире — 362-метровое Wonder of the Seas («Чудо морей») — принадлежит той же компании и содержит 18 палуб.
Новый лайнер будет примерно на 6% больше своего предшественника. 20-палубная «Икона» сможет вместить до 7600 пассажиров (около 10 тысяч человек вместе с экипажем). Длина корабля составляет 365 метров.
Стоимость тура стартует от 2600 евро на человека (около 260 тысяч рублей), однако самых дешевых путевок уже нет в продаже. На борту лайнера расположены аквапарк, рестораны, бары, зона для загара, ледовая арена, казино и многое другое.
Впервые «Икону морей» представили в октябре 2022 года.
Олеся Маевская