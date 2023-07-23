Папа Римский предложил встретиться с патриархом Кириллом в аэропорту

По словам Севастьянова, встреча может произойти во время дозаправки самолета перед полетом понтифика в Монголию.
«Папа предлагает, чтобы не откладывать в долгий ящик, встретиться с патриархом Кириллом в одном из аэропортов Москвы, в Домодедово или Внуково, когда он полетит в Монголию», — поведал председатель Всемирного союза староверов.
Севастьянов подчеркнул, что такое событие не вызовет противодействий со стороны людей, выступающих против приезда папы Римского Франциска в Россию, так как аэропорт считается нейтральной и транзитной зоной. «Если со стороны патриарха будет отклик на это, то такая встреча могла бы произойти 31 августа по пути папы в Монголию. Или на обратном пути 4 сентября», — добавил собеседник издания.
Ранее патриарх Кирилл обеспокоился здоровьем арестованного митрополита УПЦ Павла.