В Австралии усыпили выбросившихся на берег черных дельфинов после неудачной попытки спасения

Стая обыкновенных гринд выбросилась на берег пляжа Чейнс, расположенного к востоку от бывшей китобойной станции Олбани в Западной Австралии. Это произошло 25 июля. Несмотря на усилия 100 специалистов по охране дикой природы и 250 добровольцев в гидрокостюмах, 52 выброшенные на берег гринды погибли на берегу. Двум волонтерам понадобилась медицинская помощь из-за переохлаждения.
Остальные 45 были усыплены 26 июля после того, как попытки увести их на более глубокие воды не увенчались успехом. Выжившие гринды постоянно возвращались на мелководье, говорится в заявлении Службы парков и дикой природы Западной Австралии.
«К сожалению, пришлось принять решение об эвтаназии оставшихся китов, чтобы не продлевать их страдания. Это было трудное решение для всех участников, однако благополучие китов должно было стоять на первом месте», — сообщило ведомство.
Образцы биоматериала будут отобраны из туш китов для анализа, прежде чем их захоронят на суше. Эксперты по дикой природе предположили, что выбрасывание на берег может быть признаком стресса или болезни внутри стаи, но причины, вероятно, останутся загадкой.
В 2022 году произошли подобные инциденты: в сентябре около 200 гринд погибли после того, как стая китов выбросилась на мель в Тасмании, а спустя месяц около 500 гринд погибли, выбросившись на берег в Новой Зеландии.
Обыкновыенные гринды — вид морских млекопитающих семейства дельфиновых. Они входят в инфраотряд китообразных, к которым также относятся кашалоты, нарвалы и косатки. Обыкновенные гринды — очень социальные животные и с рождения поддерживают сложные отношения в стае. У них больше нейронов в головном мозге, чем у людей и любых других млекопитающих.