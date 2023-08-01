13:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Испании нашли древнюю мозаику с изображением Горгоны Медузы
Она украшала зал для пиршеств.
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Группа испанских археологов, работающих в Мериде, обнаружила отлично сохранившуюся древнеримскую мозаику, которая в эпоху Античности, похоже, украшала пол триклиния — пиршественного зала. Общая площадь разноцветной мозаики составляет около 30 квадратных метров, сообщает Greek City Times.
В центре изображения располагается голова Горгоны Медузы, окруженная геометрическими узорами, растительными мотивами, фигурами птиц и животных, в том числе павлинами, которые символизировали времена года. Специалисты сообщают, что мозаика датируется II веком нашей эры.
В античную эпоху на территории Мериды находилась римская колония Августа Эмерита (Augusta Emerita), основанная императором Октавианом Августом в 25 году до нашей эры. Впоследствии она стала столицей провинции Лузитания. Сегодня остатки древнего города включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Недавно в Израиле обнаружили римскую мозаику с библейскими сюжетами. Большое мозаичное панно украшало синагогу, построенную примерно в 400 году нашей эры.
Олеся Маевская