16:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Нейробиологи нашли часть мозга, которая отвечает за осознанность
Дальнейшие исследования помогут людям с серьезными неврологическими нарушениями.
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Группа ученых из Еврейского университета в Иерусалиме (Израиль) и Калифорнийского университета в Беркли (США) определила часть мозга, отвечающую за осознанное восприятие. Исследователи зафиксировали в затылочно-височной области зрительной коры в задней части мозга устойчивую мозговую активность.
И хотя эта активность упала примерно до 10−20% от своего уровня примерно через 300 миллисекунд после первоначального визуального стимула, картина активности сохранялась, пока стимул просматривался. Это отличает эту часть мозга от других его областей, где информация полностью исчезала в течение 500 миллисекунд.
Ученые поясняют, что данная часть мозга фиксирует не только то, что мы непосредственно замечаем, но и само понимание того, что мы это замечаем. Как пишет ScienceAlert, исследователи провели ряд тестов над десятью пациентами с эпилепсией, которым уже планировалось установить электроды внутри черепа.
На данный момент авторы эксперимента не могут точно сказать, как полученные результаты связаны с сознанием, но они предполагают, что устойчивая активность в зрительной коре может передаваться обратно в префронтальную кору, которая отвечает за управление мыслями и действиями.
Остается много научных споров о том, как все это работает. К примеру, после повреждения одного полушария мозга вследствие инсульта некоторые люди испытывают одностороннее пренебрежение: они сознательно воспринимают только половину фотографии, но эмоционально реагируют на нее целиком.
Ученые планируют провести новые эксперименты и тесты, которые облегчат понимание работы сознания. Эти исследования могут помочь восстановить работу мозга людям с тяжелыми состояниями, такими как одностороннее пренебрежение, и быстрее поправиться после болезней и травм.
Недавно ученые выяснили, что мозг одиноких людей работает по-своему. При этом у каждого одиночки — уникальная нейронная реакция.
Олеся Маевская