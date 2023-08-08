17:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 8 августа
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
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Путин приостановил действие договоров о налогах с США, странами Европы и Японией
Всего приостановлены соглашения с 38 странами из 84, которые Россия заключала.
СМИ сообщили о планах стран Африки отправить 25 000 военных в Нигер
Армия Нигера начала переброску в столичный город Ниамей подкрепления для подготовки к возможному вторжению.
ЦБ предупредил о зараженных вирусами шаблонах документов
В пресс-службе регулятора рассказали, что мошенники создают поддельные сайты государственных ведомств и известных справочно-правовых систем и публикуют зараженные документы, доступные для скачивания.
Задержан мэр Димитровграда Андрей Большаков
Мэр Димитровграда Андрей Большаков задержан по подозрению в особо крупной взятке.
Умер переводчик и ведущий Леонид Володарский
Широкую известность Володарский получил в качестве синхронного переводчика зарубежных фильмов, которые появлялись в СССР и России в 1980-х и начале 1990-х годов.