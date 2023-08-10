16:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
На дне Тихого океана нашли работающие часы Rolex
Выражение «надежный как швейцарские часы» заиграло новыми красками.
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В июне серфер Мэтт Каддихи нырял у побережья Нусы (прибрежного графства Австралии). Мужчина планировал найти что-то ценное, но долгое время ему попадались лишь потерянные ласты, трубки для сноркелинга и другое оборудование.
Как передает Surher.com, в итоге серферу повезло: на дне он обнаружил редкие часы Rolex Submariner ref. 5513 в рабочем состоянии. Их стоимость оценивается в 1,7 миллион рублей.
На задней крышке Мэтт обнаружил надпись: «Вручено в 1971». Вместо того, чтобы продать их, охотник за сокровищами нашел истинного владельца часов через социальные сети.
Хозяином оказался мужчина по имени Рик — он сам связался с Мэттом. Часы подарил ему отец более 50 лет назад за то, что тот победил в парусной гонке.
Сын не расставался с подарком всю жизнь — пока не потерял их в 2019 году. Сейчас часы благополучно вернулись к владельцу.
Недавно в Израиле археологи обнаружили меч, возраст которого составляет около 800 лет. Он лежал на морском дне и, вероятно, был утерян крестоносцем во время боя.
Олеся Маевская