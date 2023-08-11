WSJ и Politico назвали запуск «Луны-25» возвратом России в космическую гонку

Во время загрузки произошла ошибка.
Ракета «Союз 2.1б» со станцией «Луна-25» на борту стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Это первый отечественный лунный зонд с 1976 года. Ожидается, что на следующей неделе аппарат выйдет на окололунную орбиту и начнет готовиться к посадке. Прилуниться он должен в районе кратера Богуславский, в точке в 600 км от лунного Южного полюса.
«Если им это удастся, это будет огромное технологическое и научное достижение», — сказал автор книги «Будущее географии» о космической геополитике Тим Маршалл.
По его словам, успешная посадка зонда и запланированные исследования станут для России большим шагом вперед в планах по строительству лунной базы совместно с Китаем в 2030-х годах. В 2021 году Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании в сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). В декабре 2022 года глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что уже подписано соглашение по созданию лунной станции.
Запуск зонда на Луну для России — это символический момент для нее как для страны, которая стремится подтвердить свои технологические возможности, достойные мировой державы, пишет WSJ.
Кроме повышения престижа России, первая в истории посадка аппарата на лунный полюс может стать важным шагом для ученых, которые смогут оценить, есть ли там достаточное количество льда, которое можно использовать для получения топлива, кислорода и питьевой воды для будущих поселений, отмечает газета.
Миссия на Южный полюс исключительно сложна, таких российские космонавты никогда не выполняли, подобных запусков с космодрома Восточный еще не было, пишет WSJ.
США планируют отправить астронавтов на Южный полюс Луны в конце нынешнего десятилетия в рамках программы Artemis, напоминает Politico.
Глава NASA Билл Нельсон заявил, что не считает Россию участницей нынешней космической гонки.
«Не думаю, что многие сейчас скажут, что Россия способна совершить посадку космонавтов на Луну в те сроки, о которых говорим мы и, может быть, Китай. Поэтому, думаю, на самом деле космическая гонка идет между нами и Китаем», — сказал Нельсон.
Только три страны успешно посадили свои аппараты на Луну — это США, Китай и Советский Союз, и только американцы ступили на поверхность спутника, отмечает Politico.
Индия, Япония и Израиль потерпели в своих лунных миссиях неудачи: в 2019 году потерпела крушение индийская миссия Chandrayaan-2, перед этим с аварией столкнулся израильский Beresheet.
В апреле 2023 года неудачу потерпела Япония, потеряв связь с модулем Hakuto-R Mission 1. В августе Индия вывела на окололунную орбиту станцию Chandrayaan-3: она должна достичь Луны 23 августа.