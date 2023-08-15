13:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Социологи выяснили, сколько времени россияне проводят в соцсетях
Опрос показал, что 86% граждан пользуются ими ежедневно.
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Социальные сети уже прочно вошли в нашу жизнь. Различные мессенджеры позволяют обмениваться не только текстовыми, но также и аудио-, и видеосообщениями, предоставляя множество возможностей как для общения, так и для учебы и работы. Опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет, показал, что 86% россиян, пользующихся хотя бы одной соцсетью или мессенджером, проводят в них время ежедневно.
Любимой социальной сетью россиян является «ВКонтакте» — пользователи проводят в ней 129 минут в сутки. Основные тематические группы, на которые граждане подписаны и которые чаще всего просматривают, зависят от гендера. Так, женщины чаще всего интересуются уходом за собой, психологией, медициной, воспитанием детей, домашними животными, модой и стилем. Мужчины же посещают новостные, научные и спортивные паблики.
Чаще всего социальными сетями пользуются россияне от 18 до 34 лет — 94% респондентов. При этом люди от 18 до 24 лет тратят на просмотр новостной ленты, звонки и другие активности 493 минуты, а это более 8 часов в день.
Каждый второй опрошенный также поделился, что при появлении новой соцсети или мессенджера согласится зарегистрироваться в ней только в случае необходимости — по просьбе/совету близких или по работе. 28% опрошенных сначала ждут отзыва от знакомых или знаменитостей и только потом соглашаются открыть для себя что-то новое. При этом 6% вообще отказываются от регистрации на новых социальных платформах.
Количество времени, которое люди проводят в социальных сетях и интернете с каждым годом растет. Поэтому в Китае решили ограничить несовершеннолетним время использования смартфона и Всемирной сети.
Анна Морозова