18:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: цари бронзового века торговали городами
Ученые нашли тому доказательство.
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Археологи из Хатайского университета имени Мустафы Кемаля (Турция) под руководством турецкого Министерства культуры и туризма начали реставрационные и консервационные работы на кургане Телль-Атчана. Землетрясение 6 февраля 2023 года заметно повредило некоторые части дворцовых стен, передает информационное агентство Anadolu.
При разборе обломков учеными была обнаружена глиняная табличка с аккадской клинописью (Аккад — государство, существовавшее в
Об этом царе известно очень мало. Он вступил на престол в первой половине XVIII века до нашей эры после смерти его брата Ямхада Абба-Аля I. На табличке, возраст которой примерно 3800 лет, зафиксированы имена сторон, предмет торга, а также указаны свидетели сделки. Это важное свидетельство жизни региона в эпоху средней бронзы.
Ранее ученые уже находили образцы клинописи, в которых, по мнению некоторых исследователей, речь шла о купле-продаже целого города. Но сохранность носителей этих надписей, в отличие от последней находки, оставляла желать лучшего. Поэтому некоторые археологи придерживались мнения о том, что речь шла не о купле-продаже, а о дарении.
«Эта находка представляет собой чрезвычайно уникальный образец для расшифровки экономической структуры того периода, взаимоотношений между городами, экономической и политической моделей», — сказал руководитель раскопок.
Недавно в казахской степи ученые обнаружили древнюю «пирамиду». Уникальный ритуальный комплекс бронзового века, вероятно, является современником Аркаима.
Олеся Маевская