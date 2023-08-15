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18:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Исследование: цари бронзового века торговали городами

Ученые нашли тому доказательство.

Археологи из Хатайского университета имени Мустафы Кемаля (Турция) под руководством турецкого Министерства культуры и туризма начали реставрационные и консервационные работы на кургане Телль-Атчана. Землетрясение 6 февраля 2023 года заметно повредило некоторые части дворцовых стен, передает информационное агентство Anadolu.

При разборе обломков учеными была обнаружена глиняная табличка с аккадской клинописью (Аккад — государство, существовавшее в XXIV—XXII веках до н. э.). Предварительная расшифровка надписи показала, что она представляет собой договор купли-продажи города, покупателем в котором выступал Ярим-Лим, правитель Алалаха, а продавцом — правитель некоего города, название которого ранее в древних источниках не встречалось.

Об этом царе известно очень мало. Он вступил на престол в первой половине XVIII века до нашей эры после смерти его брата Ямхада Абба-Аля I. На табличке, возраст которой примерно 3800 лет, зафиксированы имена сторон, предмет торга, а также указаны свидетели сделки. Это важное свидетельство жизни региона в эпоху средней бронзы.

Ранее ученые уже находили образцы клинописи, в которых, по мнению некоторых исследователей, речь шла о купле-продаже целого города. Но сохранность носителей этих надписей, в отличие от последней находки, оставляла желать лучшего. Поэтому некоторые археологи придерживались мнения о том, что речь шла не о купле-продаже, а о дарении.

Турецкие специалисты считают, что аккадская надпись на табличке расшифровывается однозначно: речь идет именно о покупке Ярим-Лимом другого города.

«Эта находка представляет собой чрезвычайно уникальный образец для расшифровки экономической структуры того периода, взаимоотношений между городами, экономической и политической моделей», — сказал руководитель раскопок.

Недавно в казахской степи ученые обнаружили древнюю «пирамиду». Уникальный ритуальный комплекс бронзового века, вероятно, является современником Аркаима.

Олеся Маевская

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