18:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Эксперт по сну поделился секретами быстрого засыпания
Это поможет улучшить сон и снять беспокойство.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Чтобы быстро уснуть, люди используют самые разные способы: от чтения какой-нибудь занудной литературы до кружки теплого молока и пересчета овец. Существует много различных методов, к которым прибегают люди, но зачастую они оказываются неэффективными. Сомнолог рассказал, что мешает человеку справиться с бессонницей и дал несколько советов по ускорению засыпания.
Вероятной причиной того, что заснуть не получается, может быть недостаток мелатонина. Это гормон, выделяемый шишковидной железой и влияющий именно на режим сна. Если пробуждение и засыпание происходят в разное время, это, можно сказать, сбивает с толку биологические часы. Без отлаженного цикла «сон — бодрствование» организм не понимает, когда именно ему нужно выделять мелатонин.
Важно стараться придерживаться регулярного режима сна еще и потому, что тело начнет естественным образом успокаиваться в определенное время каждую ночь. Сомнолог также советует выключить любые источники света, включая телевизоры, планшеты и телефоны. Следует избегать использования этих устройств перед сном. Темная комната идеально подойдет для выработки мелатонина, поскольку шишковидная железа правильно реагирует именно на такие условия.
Помимо избегания света эксперт также рекомендует использовать такой метод релаксации, как ПМР — прогрессирующее расслабление мышц. Нужно закрыть глаза и сосредоточиться на попеременном напряжении и расслаблении мышц по всему телу. Такой способ поможет избежать навязчивых мыслей, успокоиться и быстрее уснуть.
Недавно специалисты из Канвонского национального университета установили, как меняется сон в зависимости от страны проживания. Оказалось, что культура и география существенно влияют на режим сна.
Анна Морозова