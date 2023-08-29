10:33 (мск), источник: Известия
Без судимости и штрафов: закон о такси вступает в силу
Как изменятся тарифы на поездки такси из-за новых правил.
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С 1 сентября вступает в силу закон «О такси», который разрешает самозанятым работать в сфере таксомоторных перевозок, но вводит ограничения на работу граждан с судимостью и неоплаченными штрафами. Это может усугубить ситуацию с нехваткой водителей такси и стать дополнительным фактором роста тарифов на услуги автомобилей с шашечками. Подробности — в материале «Известий».
Осенью самозанятые смогут официально работать водителями такси. Это предусмотрено вступающим в силу с 1 сентября 2023 года законом «О такси». Одновременно с этим для таксистов вводятся серьезные ограничения. В частности, работать в такси не смогут лица, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за «совершение преступлений, предусмотренных ст. 328.1 Трудового кодекса РФ (ТК РФ), либо подвергаются уголовному преследованию за эти преступления». Согласно изменениям в ТК РФ, которые вступили в силу с 1 марта 2023 года, такими преступлениями являются убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также «преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества. То есть всё, относящееся в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации к преступлениям средней тяжести, тяжким и особо тяжким преступлениям».
Кроме того, с 1 сентября к работе в такси не могут быть допущены водители, которые имеют три и более неоплаченных штрафов за административные правонарушения, в том числе связанные с нарушениями ПДД. Также данный запрет касается тех, кто был повторно лишен прав или подвергнут административному аресту за нарушения ПДД в течение года со дня окончания срока такого наказания.
Также в первый день осени начинает действовать федеральная информационная система (ФГИС) легкового такси. В нее будут поступать данные из региональных реестров: перевозчиков, автомобилей такси и служб заказа. В первую очередь речь идет о сведениях, касающихся выдачи, приостановления, возобновления или аннулирования разрешений для такси.
Появление ФГИС такси — одно из основных изменений, которые станут заметны с 1 сентября, считает руководитель центра компетенций международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус. По его словам, федеральная информационная система даст государству и контролирующим органам полную информацию о перевозчиках, автомобилях и водителях, работающих в сфере такси, а также позволит сделать этот рынок более цивилизованным.
— В регионах до 90% водителей такси работают полулегально. Появление федерального реестра позволит им выйти из «серой» зоны, — заявил он «Известиям».
Другие пункты нового закона либо уже действуют (например, запрет на работу в такси лицам с судимостью, введенный поправками в Трудовой кодекс), либо их реализация связана с необходимостью принятия соответствующих решений региональными властями, отмечает эксперт.
В частности, речь идет о введении аттестации для водителей на знание месторасположения объектов транспортной инфраструктуры, культурного наследия, органов власти, здравоохранения
Регионам предстоит проработать много вопросов в сфере таксомоторных перевозок, согласна председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. При этом даже те положения закона «О такси», которые не требуют решения на региональном уровне, серьезно отразятся на этой сфере пассажирских перевозок, считает она.
— Закон с 1 сентября позволяет заниматься таксомоторной деятельностью самозанятым. Однако далеко не все водители станут получать этот, в первую очередь налоговый, статус. Поэтому есть большая вероятность, что ощущаемый сейчас дефицит таксистов станет еще острее, — заявила «Известиям» Зарипова.
Она отметила, что часть водителей, которые не могут работать в такси из-за судимости, уже отсеялась в начале весны после вступления в силу поправок в ТК РФ. Однако среди тех, кто потенциально может стать таксистом в качестве самозанятого, есть и те, кто имеет непогашенную судимость, отмечает эксперт.
— Это также способно усугубить ситуацию с нехваткой водителей такси. С учетом снижения количества таксистов по законам рынка вполне вероятен рост тарифов на услуги такси, — считает Ирина Зарипова.
О сокращении числа водителей и потенциальном увеличении стоимости перевозки предупреждают и некоторые агрегаторы.
Дело здесь не столько в справках об отсутствии судимости, сколько в невозможности подработки для тех, кто не рассматривает такси в качестве постоянной занятости. В свете нового закона это теряет экономическую целесообразность. Отсутствие на линии водителей естественным образом скажется и на стоимости поездок для пассажиров.
При этом он отметил, что на повышение тарифов влияют также дорогая страховка, рост цен на техобслуживание автомобилей, подорожание топлива, а также дефицит новых автомобилей в целом.
В пресс-службе компании «Яндекс Такси» заявили, что «с 1 сентября тарифы в сервисе не изменятся».
Требование об обязательном страховании ответственности перевозчика перед пассажирами (ОСГОП), которое в случае гибели пассажира во время поездки предусматривает выплату страховки в размере до 2 млн рублей, для такси вступает в силу только через год (с 1 сентября 2024-го). Однако эксперты отрасли уже сейчас оценили влияние этой страховки на стоимость перевозок.
Официальные тарифы на этот вид страхования пока не определены. Однако, по словам Ирины Зариповой, сейчас средняя стоимость добровольного полиса ОСГОП для такси составляет 2,6 тыс. рублей. Таким образом, общая сумма, которую заплатили бы примерно 500 тыс. таксистов за такую страховку, будь она уже обязательной, составляет около 1,25 млрд рублей, отмечает она. При этом, согласно анализу состояния аварийности, подготовленному Научным центром безопасности дорожного движения МВД РФ, в прошлом году в ДТП погибли 128 пассажиров такси.
— Несложно подсчитать, что при максимальной сумме выплаты в 2 млн рублей общий размер компенсации по ОСГОП за прошлый год составил бы 256 млн рублей. Таким образом, примерно 1 млрд рублей остается страховщикам, — отмечает Зарипова.
По ее словам, расходы, которые придется нести перевозчикам при оформлении полисов ОСГОП с осени следующего года, в итоге будут включены в тарифы, что неизбежно скажется на стоимости поездки в такси.