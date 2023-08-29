10:57 (мск), источник: РБК Life
В РЖД сообщили об изменениях правил перевозок. Они заработают 1 сентября
В документах закрепили права пассажиров верхних полок.
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В РЖД рассказали об изменениях в правилах перевозки пассажиров и багажа. Краткий перечень нововведений опубликовали в телеграм-канале компании, а полный представлен на ее сайте. Изменения вступят в силу с 1 сентября в соответствии с приказом Минтранса № 352 от 5 октября 2022 года.
«В них учтены пробелы, выявленные в последнее время при регулировании вопросов перевозки пассажиров», — говорится в посте.
В том числе добавили положение об обязанности граждан соблюдать требования транспортной безопасности. Теперь прописано, что отказавшиеся проходить досмотр при входе на объекты пассажирской инфраструктуры не допускаются.
В правилах урегулировали ситуацию покупки билетов на поезда дальнего следования при истечении срока действия паспорта или свидетельства о рождении. Купить билет можно в течение 90 дней после того, как срок действия документов истек.
В РЖД также закрепили «право пассажиров верхних полок садиться за столик около нижней полки на время приема пищи — на 30 минут утром и вечером, а также на 1 час в обед».
Мелкие собаки в случае отсутствия клетки или контейнера теперь перевозятся, как и крупные. Они могут ехать на полу отдельного купе, в намордниках и на поводке. Контроль хозяина за питомцем тоже прописали в правилах.
В документах закрепили запрет на высадку безбилетных пассажиров в возрасте до 16 лет. Таких путешественников будут передавать представителям органов внутренних дел.
Запретили использовать в пути музыкальные инструменты и звукоусилители. Правило не распространяется на слуховые аппараты и наушники.
Ранее Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) показала полноразмерный макет обновленного интерьера вагонов класса СВ. Полки в ширину увеличили до 90 см, установили экраны с возможностью выбора контента. В купе есть столик с раковиной и стул, розетки, USB-разъемы и сейф.