В Москве простились с Глебом Панфиловым

Режиссер умер 26 августа в возрасте 89 лет. Панфилов лишь на семь месяцев пережил Чурикову, с которой он был вместе более 50 лет. Народная артистка СССР, которая сыграла почти во всех его фильмах, умерла 14 января на 80-м году жизни.
Траурная церемония началась в полдень 30 августа в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря. Проститься с режиссером в храм пришли несколько десятков человек, в том числе его коллеги и поклонники творчества.
Киновед Наум Клейман в беседе с журналистами назвал Панфилова не просто талантливым режиссером, а «настоящим выразителем духа», человеком, который всегда оставался честным.
«Мне до сих пор страшно, что он не снял фильм о Жанне д’Арк, который он мечтал снять, потому что это была его вера в то, что человек может спасти страну, если он услышал эти голоса. Но я думаю то, что он сделал, суммарно все-таки перекрыло тот его замысел, это останется навсегда», — сказал он.
Народный артист России Евгений Герасимов отметил, что вклад, который Панфилов внес в русскую культуру и искусство не поддается никакой оценке. «Ушел из жизни безумно одаренный, талантливейший человек. Каждое его произведение — шедевр. Конечно, их уникальный тандем с Инной Чуриковой — это сочетание небесных талантов, они обогащали друг друга. Они были замечательными людьми, моими соседями, мы жили рядом, и наши дети дружили и продолжают дружить», — добавил он.
После отпевания траурная церемония продолжилась на Новодевичьем кладбище, куда также пришли десятки человек, в том числе актер и телеведущий Леонид Ярмольник, актер Филипп Янковский — исполнивший главную роль в последнем фильме Панфилова «Иван Денисович», кинорежиссер Сергей Мирошниченко, продюсер Федор Попов, директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.
Венки прислали президент России Владимир Путин, коллективы театра «Ленком Марка Захарова», телеканалов «Россия» и «Культура», Союз кинематографистов России, Московская городская дума. Панфилова похоронили рядом с Чуриковой, а также режиссером Владимиром Меньшовым, писателем Яковом Ильиным.
«Глеба Анатольевича и Инну Михайловну очень сложно разделять. Для меня он ушел вслед за Инной Михайловной. Но, наверно, самое главное, что человек прожил очень долгую жизнь и до самого конца сохранил и свой талант, что не так часто бывает, и удивительную личную правильную ноту, на которую нужно настраиваться, как на камертон, совершенно безупречного существования. Для меня и Глеб Анатольевич, и Инна Михайловна были моральным камертоном. И даже для тех, кто лично их не знал, они были таким же камертоном», — сказала телеведущая Дарья Златопольская.
Талант Панфилова как режиссера и сценариста отметил также генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» кинорежиссер Карен Шахназаров. «Кино в целом быстро умирает, это искусство очень эфемерное. А если кино живет 20−30−40 лет, это феноменальный успех», — добавил он.
Президент Русского общественного фонда Александра Солженицына, вдова писателя Наталия Солженицына считает, что Панфилов был совестливым художником и социально страдающим человеком, во всех своих фильмах он переживал о России. Панфилов снял два фильма по мотивам произведений Солженицына. В 2006 году вышел телевизионный фильм Панфилова «В круге первом» — первая масштабная экранизация творчества Солженицына, в основе сценария лежит его одноименный роман. В 2021 году на Международном кинофестивале в Локарно состоялась премьера последнего фильма режиссера — «Иван Денисович», снятый по мотивам рассказа «Один день Ивана Денисовича».
«Глеб Анатольевич был единственный в России режиссер, который обратился к произведениям Александра Исаевича, поставил две значительные работы. Хотя вообще рассказы Солженицына, большие вещи Солженицына телегеничны и киногеничны, рискнул только Глеб Анатольевич, за что мы ему очень благодарны, вся наша семья. Работать с ним было одно удовольствие, Глеб был очень вдумчивый человек, очень совестливый художник, — сказала Солженицына на церемонии прощания. — Казалось бы, все его фильмы, не только по Солженицыну, все о том, как и почему с Россией так случилось, а не эдак, как сделать лучше? Он был социально страдающим человеком».
Вдова Солженицына отметила, что режиссер прожил счастливую жизнь, после которой воссоединится со своей женой, народной артисткой СССР, актрисой Инной Чуриковой, которую Панфилов пережил на семь месяцев.
Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер сказал, что Панфилов был уникальным человеком, настолько любившим свою профессию, что оставался в ней всегда. «Вы — человек, который настолько любил свою профессию. Вы всегда были в профессии, создав такое количество произведений настоящего высокого искусства. Это редкость. Вы — уникальный человек, кроме всего прочего, с вашей удивительной улыбкой», — сказал он.
«Я специально не говорю о ваших громадных заслугах, которые неизмеримы ничем. Дело в том, что вы просто Панфилов — человек великий, талантливый, который создал ряд уникальных спектаклей в “Ленкоме”, вы являлись украшением российского кинематографа и российского театра. Мы будем вас помнить и любить всегда», — сказал Варшавер.