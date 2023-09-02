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17:23 (мск), источник: РБК

Папа римский пожелал мира как после завоеваний Чингисхана

По словам Франциска, модель мирной жизни и сосуществования разных народов в Монгольской империи «должна быть оценена по достоинству и вновь предложена в наши дни».

Источник: Reuters

Папа римский Франциск прибыл в Монголию, встретился с президентом страны Ухнаагийном Хурэлсухом и выступил с речью, в которой упомянул о мире без конфликтов в эпоху после завоеваний Монгольской империи. Его слова приводит пресс-служба Святого престола.

«Да ниспошлют небеса, чтобы сегодня на этой земле, опустошенной бесчисленными конфликтами, с уважением к международным законам было восстановлено то, что когда-то было Pax Mongolica, а именно отсутствие конфликтов», — сказал он.

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Pax Mongolica (с латыни — «Монгольский мир») — термин, принятый для обозначения периода относительного мира, который последовал после широких завоеваний Монгольской империей территорий Евразии в XII—XIV вв.еках.

Франциск отметил, что прибыл в Монголию в момент, когда страна отмечает важную годовщину — 860 лет со дня рождения Чингисхана.

По его словам, тот факт, что Монгольская империя в течение веков охватывала отдаленные и разнообразные земли, «свидетельствует о замечательной способности ваших предков признавать выдающиеся качества народов, населяющих ее огромную территорию, и ставить эти качества на службу общему развитию».

«Эта модель должна быть оценена по достоинству и вновь предложена в наши дни», — сказал понтифик.

Модель «Монгольского мира» упомянул на встрече и президент Хурэлсух. «Достижения Pax Mongolica создали прочную основу для развития взаимного уважения между различными народами мира, бережного отношения к ценностям и самобытности друг друга, создания условий для мирного сосуществования различных цивилизаций», — сказал монгольский лидер (цитата по Associated Press).

Визит Франциска стал первой в истории поездкой папы римского в Монголию. Современные отношения между Ватиканом и Улан-Батором были установлены 30 лет назад, однако, как указал понтифик, еще 777 лет назад, в конце лета — начале осени 1246 года, посланник папы Иннокентия IV посетил хана Гуюка, вручив тому официальное послание. Вскоре было отправлено ответное письмо, которое сейчас хранится в библиотеке Ватикана. Папа римский Франциск привез в Монголию качестве подарка копию этого письма.

AP пишет, что понтифик прибыл в Монголию в том числе для того, чтобы провести службу для одной из новых и самых маленьких католических общин в мире (около 1450 человек). Официально католическая церковь присутствует в преимущественно буддистской стране с 1992 года, после того как в стране произошла революция, пало социалистическое правительство, а в Конституции была закреплена свобода вероисповедания, указывает агентство.

Хотя католицизм легален в Монголии, иностранные миссионеры жалуются, что местное правительство ограничивает их численность и относится как к неправительственной организации. Ватикан рассчитывает, что ограничения будут сняты с принятием всеобъемлющего двустороннего соглашения, указывает AP.

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