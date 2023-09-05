17:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 5 сентября
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
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Шойгу назвал потери ВСУ с начала контрнаступления
По его словам, за это время ВСУ потеряли 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц оружия.
Эрдоган не увидел на горизонте перспективы мира на Украине
Турция будет продолжать оказывать посреднические усилия в вопросе обмена пленными.
Индия изменит название страны
Индийское правительство намерено вернуть Индии название Бхарат.
Немецкая SAP прекратит поддержку своего софта в России
Эксперты предупреждают, что полноценного аналога SAP в России пока нет.
В ЦБ раскрыли особенности новой сторублевой купюры
100-рублевая банкнота заменит ветхие купюры прежнего дизайна.