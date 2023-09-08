11:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 8 сентября
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Путин поздравил Донбасс с 80-летием освобождения от нацистских захватчиков
Он назвал Донбасс легендарным и непокоренным и подчеркнул, что «яростное народное сопротивление» продолжалось почти 700 дней
В России начинаются выборы в регионах
Голосование на выборах разных уровней начинается в более чем 80 регионах России, их жителям предстоит в том числе избрать глав субъектов Федерации, депутатов заксобраний, муниципальные представительные органы и выбрать четырех депутатов Госдум
Россиянку обвинили в госизмене за фото эшелонов техники
Следователи ФСБ предъявили обвинение в госизмене 21-летней девушке из Читы. По данным ведомства, она снимала эшелоны военной техники на железной дороге по просьбе представителя пограничной службы Украины
Депутат бундестага назвал ошибкой передачу западного оружия ВСУ
Дальнейшие поставки вооружения Киеву лишь затянут конфликт
В России могут ввести штрафы за вброс рекламы в почтовые ящики
За нарушение правил предполагается административная ответственность.