Путин подписал указ о цифровом паспорте

В течение трех месяцев с момента опубликования правительство должно составить перечень таких ситуаций, а также перечень документов, которые могут заменяться цифровым вариантом с приложения или сайта «Госуслуг».
27 марта 2023 года Владимир Путин поручил правительству вместе с МВД и ФСБ составить проект президентского указа о цифровом паспорте. В 2021 году Минцифры публиковало проект указа президента об электронном паспорте гражданина.
Тогда планировалось, что такой паспорт будет оформлен в виде смарт-карт и приложения с QR-кодом. В паспорте должен был быть чип с информацией о гражданине, в том числе фото и отпечатки пальцев. В феврале 2023 года господин Путин одобрил идею главы Минцифры Максута Шадаева ввести цифровые паспорта с подтверждением через «Госуслуги».