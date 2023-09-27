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20:07 (мск), источник: Коммерсантъ

ФНС обязала блогера Лерчек выплатить штраф в 124 млн рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) обязала блогера Валерию Чекалину (Лерчек) выплатить штраф в размере 124 млн руб. за неуплату налога в 311 млн руб. Об этом со ссылкой на источники сообщают «РИА Новости» и Business FM.

Источник: РИА "Новости"

«Восемнадцатого сентября вынесено решение ФНС. После этого появляется официальная обязанность оплатить штраф и пеню, 124 миллиона рублей. Чекалины настроены конструктивно и все оплатят», — сообщил источник «РИА Новости».

Собеседник агентства добавил, что в настоящий момент Чекалина не может сделать этого, так как все счета ее семьи заблокированы в рамках уголовного дела.

Источник Business FM сообщил, что решение назначить Валерии Чекалиной штраф налоговая служба приняла 18 сентября.

«Для того, чтобы выплатить штраф и пени, Чекалины 21 сентября подали ходатайство в Следственный комитет России о разблокировке их счетов. Мы рассчитываем, что это будет сделано в ближайшее время», — рассказал изданию адвокат блогера Константин Третьяков.

Общая стоимость арестованного имущества, по словам адвоката, составляет 2 млрд руб.

«РИА Новости» Третьяков сказал, что ФНС не стала учитывать смягчающие обстоятельства и выписала блогеру максимальный штраф в размере 40% от суммы невыплаченных налогов. При добровольной выплате недоимки, совершении правонарушения впервые, наличии многодетной семьи, занятия благотворительностью и признания вины штраф, согласно закону, может быть снижен до 20%. По словам адвоката, у Чекалиной это первое нарушение закона, она имеет статус многодетной матери и занимается благотворительностью.

В марте на блогера и ее мужа Артема Чекалина возбудили два уголовных дела. Первое связано с неуплатой налогов с продажи фитнес-марафонов на 311 млн руб. По версии следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы превышали допустимые 150 млн руб. в год.

Второе дело связано с отмыванием средств в особо крупном размере. Следственный комитет утверждает, что в 2021 году Чекалина с мужем легализовали более 130 млн руб., купив на эти деньги доллары. Так, по версии СК, они «замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения». С 16 марта Чекалины находятся под запретом определенных действий: им нельзя использовать какие-либо средства связи и интернет, а также общаться со свидетелями и соучастниками.

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Петр Бузлаев

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