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12:23 (мск), источник: ТАСС

СМИ: чиновника Пентагона задержали по обвинению в организации собачьих боев

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/ — The Washington Post отмечает, что власти периодически получали жалобы на Фредерика Морфилда.

Источник: Reuters

Высокопоставленный чиновник Пентагона Фредерик Морфилд задержан и обвинен в организации собачьих боев. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на судебные документы.

Согласно обвинению, Морфилд, занимающий должность заместителя руководителя информационного управления по вопросам командования, управления и связи, в течение 20 лет принимал участие в развитии проекта по организации собачьих боев вместе со своим другом. Организаторы готовили животных к поединкам, убивали собак, которые не умирали на ринге, и делали многотысячные ставки, указано в документах.

В доме чиновника следствие обнаружило кабели, которые, предположительно, использовались для умерщвления животных, а в доме его сообщника — пять собак породы питбуль. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) и Министерства сельского хозяйства США при обыске также нашли тяжелые металлические ошейники и цепи, которые могли использоваться для повышения выносливости животных. Кроме того, в домах были обнаружены пятна крови, «соответствующие пятнам крови после собачьих боев».

Издание отмечает, что ФБР уже в течение нескольких лет расследует дело об организации собачьих боев, а власти периодически получали жалобы на Морфилда. Многочисленные улики, указывающие на его причастность, обнаруживались с 2022 года. Были найдены доказательства того, что чиновник готовил собак к боям, а также судил бои собак других владельцев, неоднократно упоминал в переписках бои и призовые.

В Пентагоне заявили, что Морфилд не находится на рабочем месте, однако не стали уточнять, был ли он отстранен от должности, уволен или подал заявление об отставке.

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