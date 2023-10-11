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Главные новости к вечеру 11 октября
18:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 11 октября

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Путин рассказал о роли США в эскалации на Ближнем Востоке
США пренебрегли механизмами урегулирования на Ближнем Востоке и сделали ставку на то, чтобы удовлетворить материальные потребности населения, проживающего на палестинских территориях.

В Израиле сформируют чрезвычайное правительство
Полномочия обычного кабинета безопасности, предусмотренные законом, останутся неизменными.

В МВД сообщили о нехватке 100 тысяч сотрудников
В основном не хватает полицейских строевых подразделений.

Елена Мизулина покинула Совет Федерации
Валентина Матвиенко отметила, что Елена Мизулина сделала очень много хорошего по совершенствованию и модернизации законодательства в сфере семьи, детей и в иных направлениях.

Роналду грозит 99 ударов плетьми за нарушение закона Ирана
Футболист обнял иранскую художницу во время пребывания в стране, что может трактоваться как прелюбодеяние, совершенное лицом, не состоящим в браке.

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