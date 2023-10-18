11:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 18 октября
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В МИД РФ назвали удар по больнице в Газе преступлением и актом расчеловечивания
Удар по госпиталю в секторе Газа был нанесен 17 октября. По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети, всего погибли и пострадали более 800 человек.
Иордания отменила четырехстороннюю встречу с участием Байдена
Президент Палестины Махмуд Аббас ранее отказался от встречи с Байденом и другими лидерами из-за атаки на больницу в секторе Газа.
Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей
В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты.
Российские медики ожидают тройную эпидемию вирусов
В России ожидается тридемия, или тройная эпидемия, включающая сезонные вирусы, грипп и COVID-19.
На Чукотке обнаружили место повреждения подводного кабеля
Кабель подводной ВОЛС на Чукотку — единственной наземной линии общей сети связи с остальной частью России — поврежден рыболовным тралом.