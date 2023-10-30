09:11 (мск), источник: MOS.Ru
«Звезды профессии»: в Москве пройдет турнир по бухгалтерскому учету
Участники продемонстрируют свое знание профессиональной сферы и умении решать бухгалтерские задачи и нестандартные профессиональные кейсы.
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В Москве состоится турнир по бухгалтерскому учету между централизованными бухгалтериями столицы «Звезды профессии». Чемпионат пройдет с 20 по 24 ноября в три этапа. Первые два дистанционные, финал состоится в павильоне «Умный город» на ВДНХ. Мероприятие приурочено ко Дню бухгалтера, который отмечается 21 ноября.
«Первый турнир прошел в 2022 году и вызвал большой интерес со стороны профессионального сообщества. Поэтому мы решили сделать это мероприятие ежегодным. Такие турниры повышают командный дух, напоминают о важности и престиже бухгалтерской профессии. От слаженной и эффективной работы централизованных бухгалтерий, профессионализма сотрудников бухгалтерских служб зависит не только качество ведения бухгалтерского учета и отчетности, уровень финансовой дисциплины в учреждениях Москвы, но и эффективность принятия управленческих решений», — отметила Елена Зяббарова, Министр Правительства Москвы, руководитель городского Департамента финансов.
В составе каждой команды — пять человек. На первых двух дистанционных этапах участники пройдут онлайн-тесты на логику, внимание и знание профессиональной сферы. 24 ноября восемь лучших команд сразятся в финале, где их ждут бухгалтерские задачи и нестандартные профессиональные кейсы. Заявку на участие в турнире можно подать до 14 ноября.
В этом году появятся новые динамичные задания, такие как квест «Инвентаризация», «Спортивное ориентирование», «Эстафета». Кроме того, впервые запланирована прямая трансляция соревнований в телеграм-канале «Открытый бюджет Москвы». Все эти новшества повысят конкурецию среди участников и зрелищность состязаний. По сравнению с прошлым годом также была усовершенствована система онлайн-тестирования и доработан формат проведения финала.
Первый турнир «Звезды профессии» прошел в павильоне «Умный город» на ВДНХ в ноябре 2022 года. Победителем стала команда централизованной бухгалтерии Департамента труда и социальной защиты населения Москвы «Баланс добра». Чемпионат был признан одной из лучших кадровых практик в стране и вошел в число победителей всероссийского конкурса «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления», организованного Минтрудом России.
Турнир проводится в рамках реализации масштабного проекта по внедрению в Москве единой модели централизованного бухгалтерского учета. Организаторами выступают Департамент финансов, Департамент информационных технологий и Университет Правительства Москвы.
Проект по централизации бюджетного (бухгалтерского) учета реализуется по поручению Сергея Собянина с 2018 года. На сегодняшний день единая модель учета внедрена в 975 государственных учреждениях Москвы. К концу 2025 года в столице будут работать 22 централизованные бухгалтерии, которые возьмут на себя бухгалтерские функции более 1,5 тысячи, или 77 процентов, государственных учреждений.