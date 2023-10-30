11:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 30 октября
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Глава Дагестана назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы «попыткой дестабилизации ситуации» в республике
По его словам, беспорядки курировались из-за рубежа, в том числе через «проукраинские Telegram-каналы».
Бастрыкин взял на контроль расследование беспорядков в Махачкале
Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли вечером 29 октября во время прибытия рейса из Израиля.
Сотовые операторы перестанут взимать плату за раздачу интернета
«Мегафон», «Вымпелком» (бренд «Билайн») и Теlе2 перестанут взимать плату за раздачу интернета с мобильных устройств.
Российская команда Team Spirit стала чемпионом мира по Dota 2
Это вторая победа Spirit на престижном турнире — они также брали трофей в 2021 году на десятом турнире The International.
Россиян ждут трехдневные выходные после рабочей недели
Три выходных дня — 4, 5 и 6 ноября — ожидают россиян после этой рабочей недели в связи с празднованием Дня народного единства.