18:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 2 ноября
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Путин подписал закон об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ
Президент РФ подписал закон, согласно которому Россия отзывает ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Минобороны сообщило о перехвате дронов возле Запорожской АЭС
Украинские силы совершили «провокацию» на Запорожской атомной электростанции для создания угрозы техногенной катастрофы и срыва ротации сотрудников МАГАТЭ.
Производителям продуктов запретили менять объем упаковки
В России скорректировали ГОСТы в отношении объемов фасовки социально значимых продуктов.
Дачу Сталина в Подмосковье продали на аукционе
Исторический объект недвижимости приобрело за начальную цену в 403,5 миллиона рублей краснодарское ООО «Консалтинг и право».
Россиян предупредили об экстремальной зиме
Этой зимой россиян ждут экстремальные перепады температур. При этом в целом зима ожидается теплой.