Дню народного единства посвятят раздел в учебнике истории для 5−9 классов

«Праздник, День народного единства, обязательно войдет как отдельная тема в новый учебник истории для 5−9 классов. И мы расскажем о том выдающемся подвиге Минина и Пожарского и наших соотечественников, которые освободили нашу страну, сплотились во имя России», — рассказал он (цитата по ТАСС).
Обновленные учебники по истории для 5−9-х классов будут подготовлены к 1 сентября 2024 г., сообщил ранее помощник президента России Владимир Мединский. Как говорил в августе научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, в учебнике пересмотрят взгляд на Российскую Империю.
В России с сентября 2023 г. в 10−11 классах школьники занимаются по новому единому учебнику истории. Его авторами выступили помощник президента России Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Учебники для каждого класса старшей школы состоят из двух книг — одна по мировой истории и одна по российской.
День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. В этом году выходные объявлены с 4 по 6 ноября. Праздник был учрежден в 2004 г. и впервые отмечался в 2005 г. Дата Дня народного единства приурочена к событиям 1612 г., когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.