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14:09 (мск), источник: Ведомости

Дню народного единства посвятят раздел в учебнике истории для 5−9 классов

День народного единства, который отмечается в России 4 ноября, станет отдельной темой в учебнике истории для учащихся 5−9 классов, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на марафоне «Знание» в рамках выставки «Россия».

Источник: РИА "Новости"

«Праздник, День народного единства, обязательно войдет как отдельная тема в новый учебник истории для 5−9 классов. И мы расскажем о том выдающемся подвиге Минина и Пожарского и наших соотечественников, которые освободили нашу страну, сплотились во имя России», — рассказал он (цитата по ТАСС).

Обновленные учебники по истории для 5−9-х классов будут подготовлены к 1 сентября 2024 г., сообщил ранее помощник президента России Владимир Мединский. Как говорил в августе научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, в учебнике пересмотрят взгляд на Российскую Империю.

В России с сентября 2023 г. в 10−11 классах школьники занимаются по новому единому учебнику истории. Его авторами выступили помощник президента России Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Учебники для каждого класса старшей школы состоят из двух книг — одна по мировой истории и одна по российской.

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. В этом году выходные объявлены с 4 по 6 ноября. Праздник был учрежден в 2004 г. и впервые отмечался в 2005 г. Дата Дня народного единства приурочена к событиям 1612 г., когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

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