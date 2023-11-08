04:07 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Движение по федеральным трассам Хабаровского края восстанавливается
Дорожники ликвидируют последствия снежного циклона.
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Хабаровский край постепенно справляется с последствиями прошедшего снежного циклона. Введенные раннее в целях безопасности ограничения снимаются, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Так, по информации ГИБДД Хабаровского края снято ограничение движения для автобусов по федеральной автодороге «Уссури». С 8:00 8 ноября восстановлен проезд рейсовых автобусов на участке от Хабаровска до Лучегорска на Владивостокской трассе. Возобновила свою работу и паромная переправа сообщением Ванино-Холмск. Вечером 7 ноября сняты ограничения для движения по дороге Хабаровск — Биробиджан. Также восстановлен проезд для крупногабаритного транспорта на участке федеральной автодороги от Хабаровска до Бикина, а также от краевой столицы до Облучья. При этом продолжают действовать ограничения для движения большегрузных автомобилей и междугородних автобусов на трассе Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре и на участке региональной дороги Советская Гавань — Ванино.
В течение дня 7 ноября, когда краевая столица и другие населенные пункты оказались во власти снежного циклона, местным жителям помогали спасатели и пожарные. Специалисты приходили на выручку автомобилистам, водителям «скорой помощи», пассажирским автобусам.
— Мобильные группы МЧС России дежурят на полноприводном транспорте. Они оснащены аварийно-спасательным инструментом, шанцевым инструментом и иным оборудованием. При патрулировании группы также ведут мониторинг дорожно-транспортной обстановки. Организовано тесное взаимодействие с дежурными службами Госавтоинспекции, — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Дежурство спасателей продлится до стабилизации обстановки. Ликвидацию последствий прохождения циклона глава Хабаровского края Михаил Дегтярев держит на личном контроле. Накануне губернатор поручил муниципалитетам сосредоточить все силы на расчистке снега, особое внимание уделяя дорогам к образовательным и медицинским учреждениям.