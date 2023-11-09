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Палестино-израильский конфликт
11:42 (мск), источник: Аргументы и факты

Южную Корею атакуют постельные клопы

Вслед за Францией и Великобританией постельные клопы добрались до Южной Кореи. Жалобы на кровососов поступают из разных концов страны, а власти судорожно пытаются справиться с проблемой — сформирована специальная правительственная группа и открыты телефонные линии, по которым можно заказать дезинсекцию.

Докучливые насекомые уже обнаружены в крупнейших городах страны — Сеуле, Пусане, Инчхоне. Практически ежедневно поступают сообщения о новых очагах.

Многие жители Южной Кореи, никогда не сталкивавшиеся с клопами, отказываются селиться в отелях, посещать кинотеатры и пользоваться общественным транспортом из-за боязни принести насекомых домой.

Откуда взялись клопы в Южной Корее, ученые понять пока не могут. Большинство специалистов склоняется к версии завоза насекомых из-за рубежа туристами или при перевозке товаров. В связи с этим власти намерены провести специальное обучение для сотрудников компаний, которые непосредственно контактируют с путешественниками или занимаются импортом.

По утверждению экспертов, постельные клопы не переносят опасных заболеваний, но сама ситуация с кровососущими насекомыми для многих корейцев является шоковой.

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