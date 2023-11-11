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13:46 (мск), источник: Клопс.ru

Магнитная буря, недовольные таксисты в Калининграде и проблемы транзита: 9 событий, которые обсуждали на неделе

Главное — в традиционной подборке «Клопс».

Росавиация утвердила программу субсидируемых направлений на 2024 год, наставник калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич вернётся в московский ЦСКА, а местные таксисты поделились адресами, по которым отказываются ездить: о чём писал «Клопс» с 6 по 10 ноября — в традиционной подборке.

1. На Землю 6 ноября обрушилась исключительно крупная магнитная буря. Шторму присвоили третий класс по 5-балльной шкале.

2. Деми Мур «Я понятия не имела, что дело зашло так далеко»: Деми Мур заявила, что страдающий афазией Брюс Уиллис не узнал бывшую жену.

Актриса поддерживает связь с нынешней супругой «Крепкого орешка».

3. Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич на один вечер снова станет игроком ЦСКА. Экс-защитник армейцев примет участие в ретроматче против столичного «Локомотива».

4. В Калининграде 11-летний школьник погиб, играя у себя в комнате на шведской стенке.

5. Калининградка с травмой бедра лежала в квартире шесть суток без воды и еды и уже не надеялась на помощь. Тревогу забили её коллеги, а спасли волонтёры и сотрудница полиции.

6. Как сообщили аналитики, в Калининграде за месяц количество выставленных на продажу квартир в новостройках выросло на 39%.

7. Калининградские таксисты поделились адресами, по которым отказываются ездить.

8. В Росавиации перечислили города, в которые можно будет улететь из Калининграда по льготной цене в 2024 году.

9. Губернатор Антон Алиханов заявил, что не понимает, чем руководствуются литовские чиновники, устанавливая квоты на транзит автомобильных и железнодорожных грузов из «большой» России.

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