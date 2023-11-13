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04:59 (мск), источник: МК.RU Красноярск

В Роспотребнадзоре назвали 5 продуктов для поднятия настроения

Информация была опубликована в телеграм-канале красноярского ведомства.

Источник: Freepik

Специалисты Роспотребнадзора по Красноярску рассказали о пяти продуктах, которые могут поднять настроение и повысить гормон счастья.

Мясо

Если вы хандрите этой осенью, то ешьте побольше белка. Курица, говядина и свинина содержат аминокислоту тирозин, которая увеличивает уровень дофамина — гормона радости. Также там содержится витамин В12, который помогает в борьбе с депрессией и бессонницей.

Бананы

В этих фруктах также содержится аминокислота триптофан, которая преобразуется в серотонин. Поэтому банан легко повысит вам настроение и снимет тревожность. Также в нем есть витамин В6, способствующий защите нервной системы.

Шоколад

Плитка шоколада может поднять настроение из-за того, что в составе бобов содержится фенилэтиламин. Благодаря нему вырабатываются эндорфины, отчего люди и чувствуют себя счастливее. Также в шоколаде много магния, который важен в борьбе со стрессом. Один нюанс — шоколад должен быть горьким, чтобы в нем было не менее 78% бобов.

Морская капуста

В морской капусте много витаминов группы В и йода, которые помогают надпочечникам вырабатывать адреналин, регулировать его нормальный уровень.

Каша

Поднять настроение смогут овсяная и гречневая каши, так как в них содержится триптофан. Также каши влияют на уровень сахара в крови, от которого зависит уровень инсулина. Он, в свою очередь, доставляет триптофан к мозгу.

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