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06:04 (мск), источник: AmurMedia.ru

«СКА-Хабаровск» не сумел добыть очки в выездной встрече

«Армейцы» пропустили два мяча в свои ворота.

Махачкалинское «Динамо» на своем поле победило «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ФК «СКА-Хабаровск».

Наставник армейцев Роман Шаронов внёс заметные изменения в стартовый состав относительно предыдущей игры против ФК «КАМАЗ» в Набережных Челнах: Николая Покидышева в центре обороны сменил Томас Рукас, вместо Вячеслава Подберёзкина и Тимофея Шипунова в полузащите появились Дмитрий Бегун и Илья Петров, а в атаке вместо Шарля вышел Альбек Гонгапшев.

Махачкалинцы со старта игры выглядели динамичнее и агрессивнее в атаке. На один дальний удар армейцев от Саида Алиева пришлось четыре острейших момента от махачкалинцев в первом тайме — уже на 12-й минуте Сердер Сердеров получил мяч во вратарской и, развернувшись открыл счёт, а затем лишь чудом бело-голубые не упрочили своё преимущество.

Второй тайм начался с замен — Шипунов, Подберёзкин и Шарль появились на поле, но в первой же атаке «Динамо» удвоило счёт на табло. Эгаш Касинтура подал с углового, а Вячеслав Подберёзкин в борьбе с Владимиром Ковачевичем срезал мяч в собственные ворота. 2:0.

Вслед за этим оборона хабаровчан получила пару прорывов от нападающих хозяев. В первый раз мяч после удара прошёл выше ворот, во втором — Магомед Мусалов в героическом подкате выбил мяч из-под ног у соперника. Он же имел и самый опасный момент во втором тайме у хабаровчан, однако после его выстрела с короткой дистанции мяч полетел выше створа.

Итог игры — 2:0, махачкалинское «Динамо» повторяет результат первого круга в игре с армейцами Хабаровска. Дальневосточники продолжат свой выезд игрой в Краснодаре. 19 ноября в 15:30 по московскому времени «СКА-Хабаровск» встретится с «Кубанью».

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