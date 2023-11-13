06:04 (мск), источник: AmurMedia.ru
«СКА-Хабаровск» не сумел добыть очки в выездной встрече
«Армейцы» пропустили два мяча в свои ворота.
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Махачкалинское «Динамо» на своем поле победило «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ФК «СКА-Хабаровск».
Наставник армейцев Роман Шаронов внёс заметные изменения в стартовый состав относительно предыдущей игры против ФК «КАМАЗ» в Набережных Челнах: Николая Покидышева в центре обороны сменил Томас Рукас, вместо Вячеслава Подберёзкина и Тимофея Шипунова в полузащите появились Дмитрий Бегун и Илья Петров, а в атаке вместо Шарля вышел Альбек Гонгапшев.
Махачкалинцы со старта игры выглядели динамичнее и агрессивнее в атаке. На один дальний удар армейцев от Саида Алиева пришлось четыре острейших момента от махачкалинцев в первом тайме — уже на 12-й минуте Сердер Сердеров получил мяч во вратарской и, развернувшись открыл счёт, а затем лишь чудом бело-голубые не упрочили своё преимущество.
Второй тайм начался с замен — Шипунов, Подберёзкин и Шарль появились на поле, но в первой же атаке «Динамо» удвоило счёт на табло. Эгаш Касинтура подал с углового, а Вячеслав Подберёзкин в борьбе с Владимиром Ковачевичем срезал мяч в собственные ворота. 2:0.
Итог игры — 2:0, махачкалинское «Динамо» повторяет результат первого круга в игре с армейцами Хабаровска. Дальневосточники продолжат свой выезд игрой в Краснодаре. 19 ноября в 15:30 по московскому времени «СКА-Хабаровск» встретится с «Кубанью».