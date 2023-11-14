10:19 (мск), источник: АиФ Воронеж
Какие инфекции угрожают сейчас воронежцем?
За семь дней в Воронежской области коронавирус выявили у 777 человек.
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Заболеваемость ковидом пошла в рост. За семь дней в Воронежской области инфекцию выявили у 777 человек.
«Атакуют» и сезонные вирусы, которые опасны, в том числе, своими осложнениями. При этом не все лечебницы оказались готовы к наплыву пациентов.
Простуда или вирус?
Уровень заболеваемости COVID-19 за неделю с 30 октября по 5 ноября был выше предыдущей семидневки на 35,4%, при этом преобладает штамм «Омикрон», 76 воронежцев госпитализированы, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Несмотря на подъём инфекционных заболеваний, введение масштабных карантинов не планируется. Из-за эпидемиологической обстановки возможны лишь локальные ограничения в отдельных учреждениях, поясняют в ведомстве.
Впрочем, этой осенью воронежцы активно заражаются не только ковидом, но и разными видами респираторных инфекций — риновирусами, аденовирусами, вирусами парагриппа, РС-вирусами и др. По данным оперативного мониторинга, за упомянутую неделю за медицинской помощью обратилось10 139 человек с признаками ОРВИ, 4742 заболевших — дети до 14 лет.
Врачи утверждают, что в основном возбудители не гриппозной этиологии. Приход гриппа ожидается не раньше конца ноября — начала декабря. «В народе ОРВИ называют “простудой”. Симптоматику можно спутать с гриппозной. Хотя болезни проявляются по-разному. Грамотный диагноз поможет избежать осложнений, которые несёт с собой грипп. Самолечением заниматься нельзя», — поясняют они.
Ещё одна напасть нового сезона — гонконгский грипп (штамм H3N2 вируса гриппа A). Случаи заражения этой инфекцией уже зарегистрированы в Пермском крае, Тюменской, Сахалинской, Амурской и Орловской областях. А вот в Воронежскую область гонконгский грипп ещё не пришёл.
Палат не хватает.
Зато воронежцев «косит» пневмония, число заболевших ею детей растёт с середины сентября. В центре скандала оказалась областная детская клиническая больница № 2. Здесь, по словам родителей маленьких пациентов, не справились с наплывом больных. Детишек и мам разместили в коридорах. Мириться с такими условиями взрослые не стали. Сняли видео и выложили в соцсети. Люди жаловались на то, что не видят перспектив перевода в палаты. Ведь койки в инфекционном отделении, по их словам, закончились.
«Мы приехали в инфекционное отделение в 4.00. Теперь лежим с грудничком в коридоре на жутком сквозняке. Берегите своих деток», — приводят слова одной из мам местные СМИ.
Сюжет о том, что земляков лечат в коридоре, быстро разошёлся по интернету. Как пояснили «Вестям» в пресс-службе местного Минздрава, палаты в детских больницах оказались переполнены из-за сезонного роста инфекционных заболеваний. Кроме того, в ОДКБ № 2 идёт капремонт одного из инфекционных отделений на 50 коек. Для маленьких пациентов развернули дополнительные койки в других медучреждениях.
Вакцина в помощь.
Эксперты акцентируют внимание на важности своевременной вакцинации. «В Воронежской области продолжается прививочная кампания против гриппа. В настоящее время прививками охвачено более 26% населения области, нежелательных явлений (осложнений) после иммунизации у привитых не зарегистрировано», — сообщает официальный источник.
А вот прививаться от коронавируса в текущем сезоне не обязательно. Такая позиция федерального Роспотребнадзора была озвучена на днях на «правительственном часе» в Совете Федерации.
«Риски осложнений сегодня таковы, что мы не требуем и не предлагаем иммунизироваться от ковида в этом сезоне», — заявила глава ведомства Анна Попова.
И, конечно же, не стоит забывать про профилактику. Надёжная защита от вирусов в элементарном соблюдении правил личной гигиены: мыть рук всегда и везде, использовать дезинфекционные средства, надевать медицинскую маску в местах скопления людей. Ну, а если заболели, — остаться дома и вызвать врача.