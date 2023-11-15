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Палестино-израильский конфликт
01:11 (мск), источник: ТАСС

Через КПП «Рафах» из сектора Газа эвакуировали третью группу граждан России

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Третья группа россиян из 40 человек пересекла КПП «Рафах», сообщил журналистам руководитель пресс-службы МЧС РФ Роман Охотенко.

Источник: Reuters

«Сегодня (во вторник) КПП “Рафах” пересекла группа граждан РФ из 40 человек и членов семей», — сказал он.

Эвакуация из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС РФ совместно с дипломатами. Первая группа из 70 граждан РФ перешла через КПП «Рафах» на территорию Египта 12 ноября. Как сообщала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию из сектора Газа записались свыше 1 тыс. человек, среди них есть и граждане РФ, и соотечественники, и 300 несовершеннолетних. Накануне самолет Ил-76 МЧС РФ, на борту которого находилась вторая группа эвакуированных из сектора Газа граждан России из 98 человек, совершил посадку в аэропорту Домодедово.

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