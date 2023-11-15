13:39 (мск), источник: МК.RU Волгоград
Роспотребнадзор напомнил волгоградцам о пользе и вреде холодца
Специалисты Роспотребнадзора рассказали об истории холодца и его полезных свойствах.
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А также напомнили, кому этот продукт есть не рекомендуется.
Кулинарные историки не знают, откуда точно произошел холодец, но склоняются к тому, что именно северные народы впервые начали готовить это блюдо, вынося мясную похлебку из дома в стужу для сохранности.
При этом на севере в него добавляли говядину и назвали его студнем, а на юге использовали свинину и получившееся блюдо именовали холодцом.
В зиму холодец брали с собой в качестве провианта пастухи, охотники, воины и путешественники. Некоторые исследователи считают, что на Руси в богатых домах были еще холодцы для слуг: остатки еды сметались в кастрюлю и заливались бульоном.
В русский холодец добавлялись такие части говядины или свинины, как очищенные ноги, уши и губы, так что он не был образцом изысканной кулинарии, как известно из книги 1816 года исследователя Василия Левшина, посвященной кулинарным блюдам.
Готовое блюдо рекомендовалось подавать с чесноком и сметаной «на особливой тарелке».
Полезные свойства холодца, конечно, зависят в первую очередь от вида мяса. Но блюдо и из говядины, и из свинины содержит очень много витамина А и витаминов группы В (в особенности В12 и В3), а также кобальт, калий, магний, натрий, фосфор, железо и другие ценные макро- и микроэлементы.
Холодец полезен при болезнях суставов, проблемах с опорно-двигательным аппаратом, повышает гемоглобин, укрепляет иммунитет и зрение, сообщили в регуправлении Роспотребнадзора.
Однако холодец не стоит есть тем, кто подвержен заболеваниям ЖКТ, печени или страдает подагрой. Он относится к калорийным продуктам и может привести к усугублению проблем с лишним весом.