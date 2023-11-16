Главные новости 16 ноября

10:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
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Байден заявил, что продолжает считать Си Цзиньпина диктатором
Такое заявление он сделал после двусторонней встречи с китайским лидером, которая прошла на полях саммита АТЭС в американском городе Сан-Франциско.
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В ходе переговоров Си Цзиньпин выразил мнение, что возможный конфликт Китая и США повлечет за собой невыносимые последствия.
Сенат США согласовал проект бюджета без поддержки Израиля и Украины
Теперь документ направят на подпись президенту Джо Байдену.
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В заключительной игре группового раунда он сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.
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Поправки в закон уточняют основания, по которым заграничный, дипломатический или служебный паспорт можно признать недействительным.