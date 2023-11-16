19:25 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
ГАИ предупредила водителей о гололедице в Беларуси
Инспекторы призывают водителей при ухудшении погодных условий быть предельно внимательными.
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МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Госавтоинспекция предупредила автомобилистов Беларуси об ухудшении погодных условий, в связи с чем на дорогах следует быть предельно внимательными, соответствующее сообщение распространила в четверг пресс-служба МВД.
«В ближайшие сутки в регионах страны прогнозируются осадки, ночные заморозки, на отдельных участках ожидается гололедица. В таких условиях возможно осложнение дорожной обстановки», — говорится там.
В ГАИ советуют водителям быть максимально внимательными и собранными, а также не совершать резких маневров, избегать разгонов и торможений.
При этом автомобилистам нужно особенно осторожно проезжать продуваемые участки дорог, путепроводы и мосты, закругления дороги. В инспекции уточнили, что у пешеходных переходов может образовываться наледь, поэтому следует заблаговременно снижать перед ними скорость.
«Учитывайте, что в ненастную погоду в отсутствие тротуаров на загородных трассах люди могут двигаться по краю проезжей части», — сказали в ГАИ.
Пешеходам в условиях недостаточной видимости и в темноте нужно обозначить себя световозвращающими элементами.