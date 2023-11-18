Главное
Палестино-израильский конфликт
22:46 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс

Что произошло за день? 18 ноября

Главные новости Беларуси за субботу, 18 ноября 2023 года.

Источник: Reuters

Целый ряд поправок в Гражданский кодекс Беларуси вступит в силу через год. С учетом корректировок в Гражданский кодекс изменения вносятся также в Банковский, Трудовой и Жилищный кодексы Республики Беларусь.

В Минтрансе пояснили, сложно ли будет попасть в реестр легальных перевозчиков. А также рассказали, нужно ли небольшим предприятиям становиться крупными компаниями, чтобы попасть в реестр.

В Беларуси появилось новое учебное заведение — Академия образования. В Академии займутся повышением квалификации руководящих работников и специалистов.

Из Самары в Минск запустили регулярный авиарейс. Самолеты будут летать каждую субботу.

SpaceX запустила ракету Starship в первый космический полет. Однако полет продлился около 10 минут. Верхняя ступень взорвалась и связь с кораблем была потеряна.

Синоптик Рябов рассказал, какой будет погода в предстоящую неделю — с 20 по 26 ноября. Совсем похолодает?

В «Минскводоканале» рассказали, можно ли пить воду из-под крана. Ежедневно за качеством воды следит специальная лаборатория.

Премьеру фильма «Убийцы цветочной луны» Скорсезе в Беларуси перенесли на неопределенный срок. Такая информация появилась в соцсетях кинопространства moon.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Профильный класс "Юный прокурор" появится в школах в каждом регионе Беларуси
Смертность от кори во всем мире увеличилась почти в 1,5 раза в 2022 году
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЖКХ