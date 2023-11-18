22:46 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс
Что произошло за день? 18 ноября
Главные новости Беларуси за субботу, 18 ноября 2023 года.
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Целый ряд поправок в Гражданский кодекс Беларуси вступит в силу через год. С учетом корректировок в Гражданский кодекс изменения вносятся также в Банковский, Трудовой и Жилищный кодексы Республики Беларусь.
В Минтрансе пояснили, сложно ли будет попасть в реестр легальных перевозчиков. А также рассказали, нужно ли небольшим предприятиям становиться крупными компаниями, чтобы попасть в реестр.
В Беларуси появилось новое учебное заведение — Академия образования. В Академии займутся повышением квалификации руководящих работников и специалистов.
Из Самары в Минск запустили регулярный авиарейс. Самолеты будут летать каждую субботу.
SpaceX запустила ракету Starship в первый космический полет. Однако полет продлился около 10 минут. Верхняя ступень взорвалась и связь с кораблем была потеряна.
Синоптик Рябов рассказал, какой будет погода в предстоящую неделю — с 20 по 26 ноября. Совсем похолодает?
В «Минскводоканале» рассказали, можно ли пить воду из-под крана. Ежедневно за качеством воды следит специальная лаборатория.
Премьеру фильма «Убийцы цветочной луны» Скорсезе в Беларуси перенесли на неопределенный срок. Такая информация появилась в соцсетях кинопространства moon.