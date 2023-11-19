19 ноября, новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Какой сегодня праздник: 20 ноября
Этот день является 325-м в григорианском календаре, который был введен в 1582 году взамен юлианского. До конца года остается 41 день.
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Что интересного произошло 20 ноября
Сегодня отмечается Всемирный день ребенка. В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование этой даты как дня мирового братства и взаимопонимания детей, посвященного деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире. В День ребенка в разных странах для помощи нуждающимся детям также силами общественных и коммерческих организаций проводятся благотворительные акции и мероприятия.
В праздновании на местном и государственном уровнях могут принять участие родители, преподаватели, врачи, политические и религиозные лидеры, активисты гражданского общества, главы компаний и предприятий, сотрудники средств массовой информации, а также молодежь и сами дети.
Сегодня также отмечается связанный со днем ребенка профессиональный праздник — День педиатра. Эта дата учреждена ООН в 1954 году. Детский врач сопровождает ребенка с момента его появления на свет, помогает родителям организовать уход за ним, лечит специфические детские заболевания.
Также сегодня День индустриализации Африки. Проведение данного мероприятия имеет цель заручиться поддержкой международного сообщества в деле индустриализации Африки. Сам же континент, к сожалению, отстает от других регионов в плане промышленного роста и обеспечения занятости. Несмотря на это, перспективы в сдвиге социально-экономической сфере все же наблюдаются. Экономический рост ускорился во многих странах с низким уровнем доходов, благодаря этому у людей появилась возможность вырваться из тисков нищеты. Но все равно тут есть над чем работать, так что каждый год мероприятие посвящается разным темам.
А еще сегодня День перевоплощений. В этот день мы все можем позволить себе немного волшебства и превратиться в тех, кем мы на самом деле не являемся. Вспомните свое детство, когда вы втайне от родителей примеряли мамины туфли или папин галстук, наряжались принцессами и храбрыми рыцарями. В день маленьких перевоплощений вы сможете это повторить. Играть с такими перевоплощениями можно очень долго. В этот день можно без зазрения совести крутиться перед зеркалом, примеряя все новые и новые образы.
Исторические события 20 ноября в мире
1864-й — приняты судебные уставы Российской империи;
1962-й — окончание Карибского кризиса между СССР и США, вызванного переброской советского оружия, в том числе ядерного, на Кубу;
1979-й — впервые в мире совершено переливание искусственной крови человеку;
1985-й — вышла в свет операционная система Microsoft Windows 1.0;
1990-й — арестован серийный убийца Андрей Чикатило.
Исторические события 20 ноября в Казахстане
1923-й — вышел в свет первый номер ежедневной газеты «Советская степь»;
1998-й — с космодрома «Байконур» осуществлен запуск первого модуля Международной космической станции «Заря»;
2012-й — в Казахстане создана Конфедерация спортивных единоборств и силовых видов спорта;
2022-й — внеочередные выборы президента Казахстана.
Дни рождения знаменитостей 20 ноября в мире
В 1858 году родилась Сельма Лагерлёф — шведская писательница, первая женщина — нобелевский лауреат по литературе;
в 1925 году родилась Майя Плисецкая — советская и российская артистка балета, балетмейстер, актриса, представительница театральной династии Мессерер-Плисецких, прима-балерина Большого театра СССР 1943−1990 годов;
в 1937 году родилась Аза Лихитченко — советская телеведущая, диктор Центрального телевидения, актриса. Заслуженная артистка РСФСР. Народная артистка РСФСР;в 1928 году родился Алексей Баталов — советский российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, педагог и общественный деятель. Народный артист СССР. Герой Социалистического Труда. Лауреат Государственной премии СССР (фильмы «Куда летят журавли», «Москва слезам не верит»);
в 1983 году родился Михаил Хома — популярный украинский музыкант, фронтмен группы DZIDZIO.
Кто родился 20 ноября в Казахстане
В 1980 году родилась Дильназ Ахмадиева — казахстанская певица и актриса.
День смерти знаменитостей 20 ноября в мире
В 1976 году умер Трофим Лысенко — советский агроном и селекционер, один из пропагандистов так называемой мичуринской агробиологии;
в 1995 году умер Сергей Гриньков — фигурист, двукратный олимпийский чемпион в парном катании;
в 2016 году умер Константинос Стефанопулос — президент Греции (1995—2005);
в 2018 году умер Эймунтас Някрошюс — литовский театральный режиссер.
20 ноября в православном календаре
Сегодня отмечается народный праздник — Федотов день. Православная церковь в этот день вспоминает в числе прочих святых мученика Феодота Анкирского. Он держал свою корчму и помогал христианам во время гонений: впускал их в свой дом для проведения богослужения, посещал их в тюрьмах, выкупал, хоронил. Его тоже схватили и после жестоких пыток казнили. Тело святого забрал священник и на его могиле основал храм.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Елизавета, Иван, Илларион, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Федор и Федот.