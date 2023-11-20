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12:12 (мск), источник: ТАСС

В Москве и Санкт-Петербурге пройдут дни сербского кино

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Дни сербского кино, на которых зрителей ждут бесплатные показы пяти современных сербских фильмов, пройдут в Москве и Санкт-Петербурге с 1 по 3 декабря. В программе — шпионский триллер «Вера», драмы «Кристалл индиго» и «Святая Параскева — крест в пустыне», комедия «Трехэтажная комедия» и семейный фильм «Лето, когда я научилась летать», сообщили ТАСС в пресс-службе «Москино».

Источник: РИА "Новости"

«С 1 по 3 декабря Москва и Санкт-Петербург будут встречать Дни сербского кино, организованные “Роскино” при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Бесплатные показы пройдут в четырех кинотеатрах: “Иллюзион”, “Москино Музейный”, “Москино Салют” (Москва) и кинотеатр “Ленфильм” (Санкт-Петербург). Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами. Вход бесплатный, по регистрации», — рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что фильмы зрителям представят исполнительница главной роли в драме «Святая Параскева — крест в пустыне» Милена Предич, режиссер и сценарист «Кристалл индиго» Лука Михайлович, продюсер фильма «Лето, когда я научилась летать» Милан Стоянович. Творческая делегация будет открывать показы в «Иллюзионе» 1 декабря и «Ленфильме» 2 декабря. Мероприятие посетят и другие представители сербской киноиндустрии.

В пресс-службе добавили, что фильмы принимали участие в различных кинофестивалях. Дни сербского кино организованы в рамках общего проекта Роскино «Дни зарубежного кино» при поддержке Минкультуры России. В течение 2023 года состоялись показы фильмов из Индии, Узбекистана, Ирана, Белоруссии, стран Африки, Казахстана, Китая. Показы сербского кино станут ответным мероприятием на Russian Film Festival в Сербии, который прошел с 10 по 13 ноября в двух городах — Белграде и Нови-Саде.

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